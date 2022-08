Le télescope spatial Webb révèle un nouveau regard hors du commun sur Jupiter

Des aurores, des tempêtes et des images cosmiques plus spectaculaires de la planète Jupiter ont été capturées par le télescope spatial James Webb de la NASA.

Des images de la plus grande planète de notre système solaire ont été publiées lundi et ont montré des détails étonnants sur la géante gazeuse, y compris ses anneaux minces et sa grande tache rouge.

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé de nouvelles images de Jupiter. Cette image provient de la caméra proche infrarouge de l’observatoire (NIRCam), qui dispose de trois filtres infrarouges spécialisés qui présentent les détails de la planète. NASA, ESA, ASC, équipe Jupiter ERS ; traitement d’image par Judy Schmidt

« Pour être honnête, nous ne nous attendions pas vraiment à ce que ce soit aussi bon », a déclaré Imke de Pater, astronome planétaire et professeur émérite à l’Université de Californie à Berkeley, dans un communiqué publié par la NASA. « Il est vraiment remarquable que nous puissions voir des détails sur Jupiter avec ses anneaux, ses minuscules satellites et même ses galaxies sur une seule image », a-t-elle déclaré.

La caméra proche infrarouge du télescope Webb a utilisé trois filtres infrarouges pour capturer des images invisibles à l’œil humain. Selon des chercheurs de la NASA, les filtres infrarouges montrent des aurores s’étendant à haute altitude au-dessus des pôles nord et sud de la planète. D’autres filtres infrarouges ont capturé les couleurs plus rouges des aurores, mettant en valeur la lumière réfléchie par les nuages ​​et les brumes.

Heidi Hammel est une scientifique interdisciplinaire Webb pour les observations du système solaire ainsi que la vice-présidente pour la science à AURA. Abordant la luminosité et les taches blanches et les traînées capturées dans les images du blog de la NASA sur les dernières photos, Hammel a expliqué comment elles se traduisent par la mesure de différentes altitudes.

Dans cette vue à grand champ, Webb voit Jupiter avec ses faibles anneaux, qui sont un million de fois plus faibles que la planète, et deux minuscules lunes appelées Amalthea et Adrastea. Les taches floues dans le fond inférieur sont probablement des galaxies « photobombant » cette vue jovienne. NASA, ESA, ASC, équipe Jupiter ERS ; traitement d’image par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt.

« La luminosité ici indique une altitude élevée – la Grande Tache Rouge a donc des brumes à haute altitude, tout comme la région équatoriale », a expliqué Hammel. « Les nombreuses ‘taches’ et ‘rayures’ blanches brillantes sont probablement des sommets de nuages ​​à très haute altitude d’orages convectifs condensés. »

Le télescope spatial James Webb de la NASA a été développé par des milliers de scientifiques pendant trois décennies. Il a été lancé dans l’espace le 25 décembre 2021 dans le but d’explorer les premières étoiles, la formation de nouvelles galaxies et potentiellement de découvrir des planètes habitables.