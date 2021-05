Le télescope spatial Hubble trace 5 mystérieuses «  sursauts radio rapides  » vers des galaxies spirales lointaines

Les nouvelles observations du télescope spatial Hubble ont donné plus de crédit à une théorie expliquant de mystérieuses sursauts d’énergie radio.

L’observatoire de longue date a retrouvé cinq sursauts radio rapides (FRB) vers les bras en spirale de cinq galaxies lointaines. Les FRB sont notoirement difficiles à retracer car les éruptions lumineuses s’estompent si rapidement et les astronomes n’en ont trouvé que 1000 jusqu’à présent, mais il existe quelques théories sur leurs histoires d’origine.

Par déduction, l’équipe de l’étude a écarté les anciennes hypothèses associées aux FRB. Parce que les rafales nouvellement découvertes ne proviennent pas de régions pleines d’étoiles massives, cet ensemble ne peut probablement pas être associé à des explosions d’étoiles – telles que celles qui produisent des supernovas.

Vidéo: Des sursauts radio rapides attribués aux bras en spirale de plusieurs galaxies par Hubble

Les astronomes utilisant le télescope spatial Hubble ont suivi quatre sursauts radio rapides vers les bras en spirale des quatre galaxies lointaines. Les rafales sont cataloguées comme FRB 190714 (en haut à gauche), FRB 191001 (en haut à droite), FRB 180924 (en bas à gauche) et FRB 190608 (en bas à droite). (Crédit d’image: NASA / ESA / Alexandra Mannings (UC Santa Cruz) / Wen-fai Fong (Northwestern) / Alyssa Pagan (STScI))

Ces FRB ne proviennent pas non plus de la fusion de vieux noyaux d’étoiles de la taille d’une ville (ou d’étoiles à neutrons), car de telles collisions sont rares et ont tendance à se produire loin en dehors des bras galactiques, ont découvert les chercheurs. Les observations de Hubble de 2009, 2019 et 2020 suggèrent plutôt que les FRB peuvent provenir de magnétars – un type d’étoile à neutrons hautement magnétisée.

Un magnétar typique a un champ 10 billions de fois plus puissant qu’un aimant de porte de réfrigérateur, ont déclaré des responsables de Hubble dans un communiqué. Un poids supplémentaire pour l’hypothèse du magnétar FRB provient d’une étude de 2020 de la Voie lactée, qui a révélé qu’un FRB provenait de la même zone qu’un magnétar connu.

Hubble a observé les sursauts à l’aide de la lumière ultraviolette et proche infrarouge obtenue avec sa caméra grand champ 3, que les astronautes de la NASA ont installée lors de la dernière mission d’entretien du télescope en 2009. La combinaison de ces deux longueurs d’onde permet aux astronomes d’estimer la masse des galaxies observées (en utilisant l’infrarouge) , pour trouver de jeunes étoiles (en utilisant les ultraviolets) et pour rechercher des étoiles plus âgées (encore une fois, en utilisant l’infrarouge).

« Le [Hubble] l’imagerie nous permet d’avoir une meilleure idée des propriétés globales de l’hôte-galaxie, telles que sa masse et sa vitesse de formation d’étoiles, ainsi que de sonder ce qui se passe directement au FRB », explique Alexandra Mannings, étudiante diplômée à l’Université de Californie, Santa Cruz, a déclaré dans le communiqué.

Les lignes pointillées dans ces images du télescope spatial Hubble marquent les emplacements des deux sursauts radio rapides FRB 190714 (rangée du haut) et FRB 180924 (rangée du bas). (Crédit d’image: NASA / ESA / Alexandra Mannings (UC Santa Cruz) / Wen-fai Fong (Northwestern) / Alyssa Pagan (STScI))

Le nouveau travail a également permis aux astronomes de minimiser une autre suggestion pour l’histoire d’origine des FRB. Certaines études antérieures de télescopes au sol ont suggéré que les sursauts pourraient provenir de galaxies naines, car les télescopes n’ont pas vu de bras en spirale ou d’autres infrastructures galactiques substantielles. Le traitement d’image avancé et l’analyse des données Hubble ont permis aux scientifiques d’écarter cette explication pour cet ensemble de FRB.

« Nous ne savons pas ce qui cause les FRB, il est donc très important d’utiliser le contexte lorsque nous l’avons », a déclaré dans le communiqué un membre de l’équipe d’étude Wen-fai Fong, astrophysicien à l’Université Northwestern. La technique d’imagerie utilisée par son équipe a permis d’identifier d’autres types d’événements «transitoires» dans le ciel, comme les supernovas et un autre type d’éruption d’énergie massive connue sous le nom de sursauts gamma.

Une étude basée sur les résultats paraîtra dans un prochain numéro de The Astrophysical Journal. Une version pré-imprimée est disponible sur Arxiv.

