Le télescope spatial Hubble est inactif depuis plus d’une semaine : la panne est dans un ordinateur interne de 1974

Le 13 juin, le télescope spatial Hubble est entré en « mode sans échec ». C’est comme ça depuis et les ingénieurs de la NASA ne savent toujours pas comment y remédier. Le problème? Tout pointe vers la mémoire interne de l’ordinateur et peut-être faudra-t-il se rendre en personne pour le réparer.





Hubble est tout un exploit d’ingénierie et de technologie Mais, avec ses plusieurs décennies, il attend déjà de prendre sa retraite. Alors que le James Webb s’apprête à le remplacer, il doit encore survivre et recevoir les réparations nécessaires.

L’ordinateur de la charge utile du télescope a arrêté son travail le 13 juin et l’équipe sur Terre qui surveillait Hubble a immédiatement reçu l’alerte. Pour éviter des dommages involontaires Hubble est conçu de telle manière qu’il passe en mode sans échec si vous en avez besoin. Cela implique généralement que l’ordinateur hôte reçoit toujours un signal de l’ordinateur de charge utile pour fonctionner comme prévu. Dès que le signal cesse (pour une raison quelconque), l’ordinateur hôte passe en « mode sans échec ».

Résoudre le problème, ce que la NASA a essayé jusqu’à présent, c’est de redémarrer et de le remplacer. Ils ont d’abord redémarré l’ordinateur pour voir s’il était réparé, mais ce n’était pas le cas. Plus tard, ils ont décidé de remplacer la mémoire interne par la mémoire du module de sauvegarde. Ce n’est pas non plus quelque chose qui a fonctionné.

Réparer à distance un ordinateur de 1974

C’est ce que les ingénieurs de Hubble essaient de faire : rséparer une partie d’un ordinateur qui a ses origines en 1974. Bien que Hubble ait été construit dans les années 1980, son ordinateur est un standard de la NASA appelé NSSC-1. Il a été utilisé sur plusieurs missions de la NASA en dehors de Hubble.

Dans le cas de Hubble, il y en a deux à bord, vous pouvez donc passer de l’un à l’autre en cas d’échec. Dans le même temps, il y a quatre modules de mémoire indépendants. Chaque NSSC-1 peut accéder à l’un des quatre, bien qu’un seul soit utilisé à la fois. Alors que le module de mémoire principale ne s’est pas chargé et que le code pour passer au module de sauvegarde n’a pas fonctionné, en théorie, il existe deux autres modules de ce type que la NASA pourrait tester.

Ce qui va se passer maintenant? Hubble va rester en mode sans échec pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Hubble n’est pas en danger dans ce mode sans échec, mais il est toutes les enquêtes cessent temporairement.

En fin de compte, jeLa NASA pourrait envoyer une équipe d’astronautes à Hubble faire une réparation/mise à niveau en personne. Ce ne serait pas la première fois, nous en avons eu un en 1993 puis plus en 1997, 1999, 2002 et 2009. L’idée est de le garder opérationnel jusqu’en 2030, date à laquelle il devrait se retirer et entrer à nouveau dans l’atmosphère pour se désintégrer. .

Via | Forbes

Plus d’informations | POT