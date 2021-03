Le télescope sous-marin russe Baikal-GVD pour explorer les profondeurs de l’univers

16 mars 2021 10:00:07 IST

Des scientifiques russes ont lancé samedi l’un des plus grands télescopes spatiaux sous-marins du monde pour scruter les profondeurs de l’univers depuis les eaux cristallines du lac Baïkal. Le télescope sous-marin profond, en construction depuis 2015, est conçu pour observer les neutrinos, les plus petites particules actuellement connues. Baptisé Baikal-GVD, le télescope a été submergé à une profondeur de 750 à 1300 mètres (2500 à 4300 pieds), à environ quatre kilomètres de la rive du lac. Les neutrinos sont très difficiles à détecter et l’eau est un moyen efficace pour le faire.

L’observatoire flottant se compose de cordes avec des modules sphériques en verre et en acier inoxydable qui y sont attachés.

Samedi, les scientifiques ont observé que les modules étaient soigneusement abaissés dans les eaux glaciales à travers un trou rectangulaire dans la glace.

« Un télescope à neutrinos mesurant un demi-kilomètre cube est situé juste sous nos pieds », a déclaré Dmitry Naumov de l’Institut commun de recherche nucléaire. AFP debout sur la surface gelée du lac.

Dans plusieurs années, le télescope sera agrandi pour mesurer un kilomètre cube, a déclaré Naumov.

Le télescope Baïkal rivalisera avec Ice Cube, un observatoire géant de neutrinos enfoui sous la glace antarctique dans une station de recherche américaine au pôle Sud, a-t-il ajouté.

🔭Le #Baikal🌊 le télescope à neutrinos sous-marin profond ‘Baikal-GVD’ a été immergé à une profondeur de 700-1300 m au lac Baïkal. Le télescope est l’un des 3️⃣ plus grands détecteurs de neutrinos. #BaikalGVD permettra des découvertes révolutionnaires dans #astrophysique, #cosmologie & #la physique. pic.twitter.com/V7tC6Z51QB – Russie 🇷🇺 (@Russia) 14 mars 2021

Les scientifiques russes disent que le télescope est le plus grand détecteur de neutrinos de l’hémisphère nord et que le lac Baïkal – le plus grand lac d’eau douce du monde – est idéal pour abriter l’observatoire flottant.

Le 13 mars 2021, une cérémonie de lancement du plus grand télescope à neutrinos sous-marin profond de l’hémisphère Nord Baïkal-GVD a eu lieu !!! https://t.co/chObPj5OUJ pic.twitter.com/FRCbj8WjvT – JINR (@Joint_Institute) 13 mars 2021

« Bien sûr, le lac Baïkal est le seul lac où vous pouvez déployer un télescope à neutrinos en raison de sa profondeur », a déclaré à l’AFP Bair Shoibonov de l’Institut commun de recherche nucléaire. « L’eau douce est également importante, la clarté de l’eau aussi. Et le fait qu’il y ait une couverture de glace pendant deux à deux mois et demi est également très important. »

Le télescope est le résultat d’une collaboration entre des scientifiques de République tchèque, d’Allemagne, de Pologne, de Russie et de Slovaquie.

