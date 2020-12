Le télescope solaire Inouye révèle la toute première image la plus détaillée capturée d’une tache solaire

Tendance FP07 déc.2020 17:57:17 IST

Le télescope solaire Daniel K Inouye de la National Science Foundation des États-Unis a capturé et récemment publié la toute première image d’une tache solaire prise le 28 janvier 2020. Selon une déclaration de l’Observatoire solaire national, même si le télescope est toujours en phase de l’achèvement, l’image est une indication de la façon dont l’optique avancée du télescope et le miroir primaire de quatre mètres offrent aux scientifiques la meilleure vue du Soleil depuis la Terre tout au long du prochain cycle solaire.

La déclaration ajoute que l’image des taches solaires accompagne un nouvel article du Dr Thomas Rimmele et de son équipe. L’article est le premier d’une série d’articles présentés dans la revue Physique solaire et détaille l’optique, les systèmes mécaniques, les instruments, les plans opérationnels et les objectifs scientifiques du télescope solaire d’Inouye.

Parlant de l’image, le Dr Thomas Rimmele a déclaré que l’image des taches solaires atteint une résolution spatiale environ 2,5 fois plus élevée que ce qui a été enregistré précédemment, montrant des structures magnétiques aussi petites que 20 kilomètres à la surface du soleil.

L’image présente des détails complexes de la structure de la tache solaire vue à la surface du Soleil. Mesurant à environ 16093 km (10000 miles) de diamètre, ce n’est qu’une infime partie du Soleil, mais elle est suffisamment grande pour que la Terre entière puisse s’y loger confortablement.

Selon la déclaration, l’apparence striée de gaz chaud et froid sortant du centre sombre est le résultat d’une sculpture par une convergence de champs magnétiques intenses et de gaz chauds bouillant d’en bas.

La tache solaire a été l’un des premiers des nouveaux cycles solaires, avec le Dr Matt Mountain, président de l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA) déclarant que l’on peut désormais pointer le télescope solaire le plus avancé du monde vers le Soleil pour capturer et partager des images incroyablement détaillées et ajoutent à nos connaissances scientifiques sur l’activité du Soleil.

Le télescope solaire Inouye de NSF est situé sur l’île de Maui à Hawaï. La construction a commencé en 2013 et devrait s’achever en 2021.

