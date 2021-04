Le télescope LOFAR détecte la naissance d’étoiles dans des galaxies lointaines de l’univers antique

08 avr.2021 10:13:02 IST

Les images capturent un drame il y a des milliards d’années dans l’Univers primitif – des galaxies scintillantes, brillantes d’étoiles qui ont explosé en supernovas et de jets flamboyants tirés depuis des trous noirs. Le radiotélescope européen géant LOFAR a détecté des étoiles naissant dans des dizaines de milliers de galaxies lointaines avec une précision sans précédent, dans une série d’études publiées mercredi. En utilisant des techniques qui correspondent à une très longue exposition et avec un champ de vision environ 300 fois la taille de la pleine lune, les scientifiques ont pu distinguer des galaxies comme la Voie lactée au plus profond de l’Univers antique.

« La lumière de ces galaxies voyage depuis des milliards d’années pour atteindre la Terre; cela signifie que nous voyons les galaxies telles qu’elles étaient il y a des milliards d’années, à l’époque où elles formaient la plupart de leurs étoiles », a déclaré Philip Best, de la société britannique. Université d’Édimbourg, qui a dirigé l’enquête approfondie du télescope dans un communiqué de presse.

Le télescope LOFAR combine les signaux d’un vaste réseau de plus de 70 000 antennes individuelles dans des pays allant de l’Irlande à la Pologne, reliés par un réseau de fibre optique à haut débit.

Ils sont capables d’observer une lumière très faible et de faible énergie, invisible à l’œil humain, qui est créée par des particules ultra énergétiques voyageant près de la vitesse de la lumière.

Les chercheurs ont déclaré que cela leur permettait d’étudier les explosions d’étoiles de supernova, les collisions d’amas de galaxies et les trous noirs actifs, qui accélèrent ces particules en chocs ou en jets.

En observant les mêmes régions du ciel encore et encore et en rassemblant les données pour créer une seule image d’exposition très longue, les scientifiques ont pu détecter la lueur radio des étoiles qui explosaient.

Les objets détectés les plus éloignés remontaient à l’époque où l’Univers n’avait qu’un milliard d’années. Il a maintenant environ 13,8 milliards d’années.

« Lorsqu’une galaxie forme des étoiles, beaucoup d’étoiles explosent en même temps, ce qui accélère des particules de très haute énergie, et les galaxies commencent à rayonner », a déclaré Cyril Tasse, astronome à l’Observatoire de Paris et l’un des auteurs de la recherche, publié dans une série d’articles dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Environ trois milliards d’années après le Big Bang, il a déclaré que « ce sont vraiment des feux d’artifice » dans les jeunes galaxies, avec un « pic de formation d’étoiles et d’activité des trous noirs ».

Le télescope s’est concentré sur une large étendue du ciel de l’hémisphère nord, avec l’équivalent d’un temps d’exposition 10 fois plus long que celui utilisé dans la création de sa première carte cosmique en 2019.

« Cela donne des résultats beaucoup plus fins, comme une photo prise dans l’obscurité où plus votre exposition est longue, plus vous pouvez distinguer de choses », a déclaré Tasse AFP.

Les images profondes sont produites en combinant les signaux des milliers d’antennes du télescope, incorporant plus de quatre pétaoctets de données brutes, soit l’équivalent d’environ un million de DVD.

.

