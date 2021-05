Le télescope James Webb de la NASA déplie son miroir géant et passe le dernier test de pré-lancement

12 mai 2021 12:56:46 IST

Le plus grand et le plus puissant télescope spatial du monde a déployé son miroir doré géant pour la dernière fois sur Terre mardi, une étape clé avant le lancement de l’observatoire de 10 milliards de dollars plus tard cette année. Le miroir de 6,5 mètres du télescope spatial James Webb a reçu l’ordre de s’étendre complètement et de se verrouiller en place, a déclaré la NASA – un dernier test pour s’assurer qu’il survivra à son voyage de 1,6 million de kilomètres et qu’il est prêt à découvrir les origines de l’Univers.

« C’est comme construire une montre suisse de 40 pieds de haut … et la préparer pour ce voyage que nous prenons dans le vide à moins 400 degrés Fahrenheit (-240 Celsius), quatre fois plus loin que la Lune », a déclaré Scott Willoughby de l’entrepreneur principal Northrop Grumman.

Il s’exprimait au port spatial de la société à Redondo Beach, en Californie, d’où le télescope sera expédié en Guyane française pour être lancé sur une fusée Ariane 5, la NASA ciblant le 31 octobre pour le décollage.

Le miroir principal de Webb est composé de 18 segments hexagonaux recouverts d’une couche ultra-mince d’or pour améliorer sa réflexion de la lumière infrarouge.

Il volera dans l’espace plié comme une œuvre d’art en origami, ce qui lui permet de s’adapter à l’intérieur d’un carénage de fusée de cinq mètres, puis utilisera 132 actionneurs et moteurs individuels pour plier chaque miroir dans une position spécifique.

Ensemble, les miroirs fonctionneront comme un réflecteur massif, pour permettre au télescope de scruter plus profondément dans le cosmos que jamais auparavant.

Machine à remonter le temps

Les scientifiques veulent utiliser le télescope pour remonter le temps il y a plus de 13,5 milliards d’années et voir pour la première fois les premières étoiles et galaxies qui se sont formées, quelques centaines de millions d’années après le Big Bang.

Pour ce faire, ils doivent détecter l’infrarouge. Le premier télescope spatial actuel, Hubble, n’a qu’une capacité infrarouge limitée.

Ceci est essentiel car au moment où la lumière des premiers objets atteint nos télescopes, elle a été déplacée vers l’extrémité rouge du spectre électromagnétique en raison de l’extension de l’espace entre les objets par l’Univers au fur et à mesure de son expansion.

Un autre domaine clé sera la découverte de mondes extraterrestres. Les premières planètes à orbiter autour d’autres étoiles ont été détectées dans les années 1990 et il y a maintenant plus de 4000 exoplanètes qui ont été confirmées.

Webb « possède une instrumentation qui propulsera ce nouveau domaine passionnant dans sa prochaine épopée de découverte », a déclaré Eric Smith, scientifique du programme de télescope James Webb.

Les scientifiques de 44 pays pourront utiliser le télescope, avec des propositions comprenant l’utilisation des capacités infrarouges pour pénétrer les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, y compris la nôtre.

« La capacité de découverte de Webb n’est limitée que par notre propre imagination, et les scientifiques du monde entier utiliseront bientôt cet observatoire à usage général pour nous emmener dans des endroits où nous n’avions pas rêvé d’aller auparavant », a déclaré Smith.

.

