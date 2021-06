Le télescope Hubble fait face à des problèmes techniques pendant une semaine, la NASA insiste sur le fait qu’il est en bonne santé

21 juin 2021 10:34:42 IST

Le télescope spatial Hubble, qui scrute l’univers depuis plus de 30 ans, est en panne depuis quelques jours, a annoncé vendredi la NASA.

Le problème est un ordinateur de charge utile qui a cessé de fonctionner dimanche dernier, a déclaré l’agence spatiale américaine.

Il a insisté sur le fait que le télescope lui-même et les instruments scientifiques qui l’accompagnent sont « en bonne santé ».

« Le but de l’ordinateur de charge utile est de contrôler et de coordonner les instruments scientifiques et de les surveiller à des fins de santé et de sécurité », a déclaré la NASA.

Une tentative de redémarrage lundi a échoué.

La NASA a déclaré que les premières preuves indiquaient qu’un module de mémoire informatique dégradant était la source du problème informatique.

Une tentative de basculement vers un module de mémoire de sauvegarde a également échoué.

Lancé en 1990, Hubble a grandement contribué à notre compréhension de l'univers au cours des 30 dernières années.

La technologie de l’ordinateur de charge utile remonte aux années 1980 et a été remplacée lors de travaux de maintenance en 2009.

Lancé en 1990, le télescope spatial Hubble a révolutionné le monde de l’astronomie et changé notre vision de l’univers en envoyant des images du système solaire, de la Voie lactée et des galaxies lointaines.

Un nouveau télescope spatial plus puissant, appelé James Webb Space Telescope, devrait être déployé à la fin de cette année. Il est conçu pour scruter plus profondément le cosmos que jamais auparavant.

