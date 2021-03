Le télescope Hubble de la NASA capture Saturne en changeant ses couleurs en fonction des saisons

26 mars 2021 19:50:17 IST

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé des images intéressantes de Saturne changeant de couleur alors que l’atmosphère de l’hémisphère nord de la planète subit un changement de l’été à l’automne. Dans un communiqué de presse, l’agence spatiale américaine a partagé que la région polaire et équatoriale subit une transition lorsque la saison change pour tomber dans son hémisphère nord. « Ce que nous avons constaté, c’est un léger changement d’année en année dans la couleur, peut-être la hauteur des nuages ​​et les vents – il n’est pas surprenant que les changements ne soient pas énormes, car nous ne regardons qu’une petite fraction d’une année de Saturne, » a déclaré Amy Simon du Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, aux États-Unis.

De 2018 à 2020, la région équatoriale de la planète est devenue 5 à 10% plus lumineuse en raison d’une vitesse du vent qui mesurait 1000 miles par heure. Entre 2004 et 2009, le vaisseau spatial Cassini de la NASA avait mesuré une vitesse du vent de 800 miles par heure.

La raison pour laquelle une telle transition a lieu une fois tous les sept ans est que la planète prend 29 années terrestres pour effectuer une révolution autour du Soleil et que chaque saison prend au moins 7 années terrestres pour changer.

Le changement saisonnier de Saturne est similaire à celui de la Terre. Les deux planètes gravitent autour du Soleil sur leur propre axe incliné, grâce auquel l’hémisphère nord et sud reçoivent leur part de lumière solaire. Les scientifiques pensent que cette différence entraîne des variations du climat sur la planète aux anneaux.

Selon La chaîne météo, Le capteur Sea-Viewing Wide Field-of-View de la NASA (SeaWiFS), la suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible de la NOAA et le spectroradiomètre d’imagerie à résolution modérée ont observé un changement de couleur similaire sur Terre en raison de changements saisonniers périodiques.

Étant la deuxième plus grande planète du système solaire, Saturne est plus de neuf fois plus large que la Terre. Il a 50 lunes qui forment de belles formations célestes dans le ciel nocturne.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂