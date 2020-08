Le télescope Hubble de la NASA capture le bord rêveur de l’onde de souffle de la supernova Cygnus

Tendance FP29 août 2020 21:01:26 IST

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partagé une image d’une “petite section d’une onde de choc de supernova Cygnus”, qui a pris d’assaut Internet. En comparant l’imagerie à celle de la magie, l’agence spatiale a écrit que l’image qui apparaît comme un voile délicat et léger à travers le ciel, rappelle à chacun le pouvoir de l’imagination.

Capturé par le télescope spatial Hubble, la NASA déclare: «En réalité, il s’agit d’une petite section d’une onde de choc de supernova Cygnus, située à environ 2 400 années-lumière».

Selon la NASA, l’explosion originale de la supernova a fait exploser une étoile mourante il y a 10 000 à 20 000 ans. Après quoi, le reste s’est étendu à 60 années-lumière de son centre.

Le télescope spatial Hubble a partagé la même image sur son Instagram et a écrit que l’onde de choc de l’explosion massive continue de s’étendre à une vitesse d’environ 350 kilomètres par seconde.

“L’interaction du matériau éjecté et du matériau interstellaire de faible densité balayé par l’onde de choc forme la structure en forme de voile vue sur cette image”, a déclaré la NASA Hubble.

Selon le site Web de la NASA, le nom du reste de supernova vient de sa position dans la constellation nord de Cygnus (le cygne). Il couvre une superficie 36 fois plus grande que la pleine Lune.

Une supernova est une puissante explosion d’étoile extrêmement brillante. Un type d’explosion de ce type est causé par le «dernier hourra» d’une étoile massive mourante.

Le deuxième type se produit lorsque deux étoiles sont en orbite l’une autour de l’autre et au moins l’une d’entre elles est une naine blanche de la taille de la Terre. Si une naine blanche entre en collision avec une autre ou tire trop de matière de l’étoile voisine, la naine blanche peut exploser.

Selon les astronomes, les supernovas ne sont pas très courantes et environ deux ou trois d’entre elles se produisent chaque siècle dans des galaxies comme notre Voie lactée.

