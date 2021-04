Le télescope Hubble continue de célébrer avec une preuve visuelle spectaculaire que la masse peut plier la lumière

Parler de matière noire et de concepts qui nous font aller au-delà du monde tangible et de la physique de la MRU est quelque chose d’excitant, et encore plus si l’actualité dans ce domaine s’accompagne d’images. C’est l’une des dernières images que donne encore le télescope Hubble à longue durée de vie (dans sa supposée année de retraite, ce qui ne finit peut-être pas par être), nous montrant l’effet visuel des lentilles gravitationnelles.

La déviation de la lumière est quelque chose qui a été prédit il y a des siècles et qu’Einstein a « confirmé faux ». Grâce aux télescopes modernes, nous pouvons observer ce phénomène lorsque un objet lumineux est situé derrière une accumulation de masse (dans la ligne de visée du télescope), donc dans ce cas Hubble l’a capturé dans l’amas de galaxies Abell 2813.

Hubble, rapprochant le plus loin depuis 1990 (et cette fois avec « truc »)

La NASA est fière de ce cliché, qui ajoute à la vaste trajectoire du télescope, soulignant que nous voyons la physique en pleine action. Ce n’est pas pour moins, car c’est un test visuel spectaculaire du concept de lentille gravitationnelle.

C’est précisément ce que nous voyons vers le centre de l’image, et non des galaxies courbes comme cela pourrait apparaître. Une photographie obtenue par Caméra Wide Field 3 et caméra avancée pour les enquêtes du télescope.

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, pour que cet effet se produise, une grande quantité de masse est nécessaire, qui dans ce cas est supportée par cet ensemble de galaxies. Les lentilles gravitationnelles agissent également avec tous les types de rayonnement électromagnétique (pas seulement la lumière visible) et avec le fait que manque d’aberration chromatique Ils sont utiles pour mieux connaître les objets distants, quelle que soit leur spectaculaire.

Ici, nous avons vu, par exemple, qu’un groupe de chercheurs a réussi à mesurer la masse d’une naine blanche (Stein 2051 B) en utilisant leur propre distorsion, prouvant ainsi «l’erreur» d’Einstein. En outre, l’effet des lentilles gravitationnelles a également servi à détecter des objets très éloignés dans l’univers et pour obtenir des données sur eux sans exiger une résolution plus élevée que celle dont nous disposons actuellement.

Bien sûr, en plus d’observer cet effet curieux, ce que Hubble confirme, c’est qu’il continuera à fonctionner jusqu’à ce qu’à un moment donné, il devienne obsolète par James Webb ou que sa technologie commence à souffrir. Nous avons déjà vu qu’il a également ouvert la voie à ses successeurs dans la recherche de la vie extraterrestre par les techniques qu’il permet d’utiliser, donc 30 ans ne semblent pas suffisants pour ce titan de l’astronomie et de l’optique.

