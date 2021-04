Le télescope Hubble capture une image saisissante d’une galaxie mourante

le Le télescope spatial Hubble a capturé une photo saisissante d’une galaxie mourante.

Connue sous le nom de NGC 1947, la galaxie a été découverte il y a près de 200 ans par un astronome d’origine écossaise, James Dunlop, qui l’a trouvée en étudiant le ciel nocturne en Australie. La galaxie ne peut être vue que du hémisphère sud , dans la constellation Dorado, le poisson-dauphin. C’est une galaxie lenticulaire, ce qui signifie que sa forme originale se situait quelque part entre une galaxie spirale et elliptique.

Au cours des 200 dernières années, NGC 1947 a perdu la plupart des matériaux qui composaient ses bras en spirale de signature, qui tournaient autour de son centre, ont déclaré les astronomes de Hubble dans un Déclaration de la NASA . On distingue encore ce qui reste de sa structure grâce au rétroéclairage de millions d’étoiles. Dans la nouvelle image de Hubble, de faibles fils du gaz et de la poussière restants peuvent encore être distingués.

Comme la galaxie manque la plupart de son matériau de formation d’étoiles, il est peu probable de créer de nouvelles étoiles, selon les astronomes de Hubble. Lorsque des nuages ​​denses de gaz et de poussière s’effondrent sous la pression de la gravité, le nuage crée un disque de matière qui alimente nouvelle croissance d’étoiles . Sans suffisamment de gaz et de poussière pour former ces nuages ​​denses, NGC 1947 continuera de s’estomper avec le temps.

La NASA a publié cette image de Hubble après un pépin dans le logiciel du télescope a interrompu de manière inattendue les opérations scientifiques le 7 mars. Le télescope est revenu en ligne et a redémarré les observations le 11 mars.

