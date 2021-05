Le télescope Hubble capture l’image d’une galaxie spirale déséquilibrée unique, à 120 minutes d’années-lumière

31 mai 2021 18:20:15 IST

Le télescope spatial Hubble a capturé une image d’une galaxie spirale appelée NGC 2276, située dans la constellation de Cepheus. Il est estimé à 120 millions d’années-lumière. La galaxie est «déséquilibrée» ou déformée en raison de l’attraction gravitationnelle de sa voisine, NGC 2300. Selon un Blog Hubble. puisque les galaxies ne sont pas des objets solides mais constituées de dizaines de milliards d’étoiles; lorsque deux galaxies se rencontrent, elles ressentent la gravité de l’autre.

Le télescope spatial Hubble est un projet de coopération internationale entre la NASA et l’Agence spatiale européenne.

Le gaz extrêmement chaud qui est présent dans les amas de galaxies est également responsable de la forme de NGC 2276. Space.com cite l’ESA qui dit que l’éclatement d’étoiles dans NGC 2276 a été formé par ce gaz chaud. Sur le côté gauche de l’image en gros plan, une zone brillante de lumière teintée de bleu peut être observée. La galaxie possède également des trous noirs et des étoiles à neutrons dans les systèmes binaires.

Habituellement, les étoiles plus brillantes, jaunâtres et plus âgées se trouvent au centre des galaxies spirales. Mais dans cette galaxie, vous le verrez décentré, dans le coin supérieur gauche.

Space.com rapports que comme NGC 2276 est une galaxie spirale si étrange, elle a été incluse dans l’Atlas des galaxies particulières. Il s’agit d’un «catalogue des conglomérats stellaires les plus étranges, publié à l’origine en 1966».

Plus que ce que l’on voit

Le télescope Hubble a également capturé une image de l’amas de galaxies ACO S 295. Cependant, ce qui est encore plus fascinant, ce sont les nombreux autres types de galaxies qui peuvent également être vus en arrière-plan et les étoiles peuvent être vues au premier plan. Une NASA communiqué de presse décrit cette image comme une «ménagerie galactique». Il déclare que les galaxies de toutes formes et tailles sont visibles, certaines regardant le télescope de face, tandis que d’autres sont simplement visibles sous forme de gouttes de lumière.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂