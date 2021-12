Le téléphone portable se charge lentement : vous pouvez y remédier

Votre téléphone se charge trop lentement ? Nous avons divers conseils pour vous sur la façon dont vous pouvez éventuellement résoudre le problème – ou découvrir un défaut technique.

Si votre téléphone se charge lentement, il peut y avoir plusieurs raisons. Souvent le problème se pose réparer facilement, mais parfois il y a un défaut derrière. Nous vous dirons ce que cela pourrait être et quelles mesures vous pouvez prendre pour le résoudre.

Utiliser la bonne alimentation





Il est préférable d’utiliser une alimentation électrique d’origine ou certifiée.



Image : © ACTIVER 2020



De nombreux smartphones actuels prennent en charge une forme de charge rapide. Cela signifie qu’ils peuvent être chargés particulièrement rapidement grâce à une technologie de charge spéciale. Étant donné que ces technologies sont souvent développées par les fabricants respectifs, ils ne peuvent fonctionner qu’avec eux certains blocs d’alimentation fournis par les fabricants ou avec certaines alimentations électriques tierces certifiées.

Si vous utilisez une alimentation électrique d’un autre fournisseur, cela peut expliquer pourquoi votre téléphone portable se charge plus lentement que d’habitude. Essayez votre smartphone avec le Alimentation d’origine ou une alimentation que le fabricant a certifiée pour cela.

Vérifiez l’unité d’alimentation et le câble pour un défaut





Vous devez remplacer un câble cassé.



Image : © Adobe Stock / ANTON 2018



Une raison pour un chargement lent peut aussi être un Alimentation électrique ou câble de charge défectueux être. Si possible, vérifiez si l’appareil se charge plus rapidement avec un autre adaptateur secteur ou un autre câble. Si nécessaire, remplacez le bloc d’alimentation ou le câble de charge.

Nettoyer le port de charge du smartphone





Parfois, le port de charge doit être nettoyé.



Image : © ACTIVER 2020



Au fil du temps, la poussière, les peluches et autres saletés peuvent s’accumuler dans le port de charge du smartphone. Ces impuretés peuvent provoquer la Bloquer les contacts et ainsi garantir que l’appareil n’est plus chargé de manière optimale.

Vous pouvez nettoyer une connexion sale avec, par exemple Air comprimé ou avec un objet fin en plastique ou en bois tel qu’un cure-dent. N’utilisez en aucun cas un objet métallique car il peut être conducteur d’électricité.

Vérifiez la source d’alimentation





Les téléphones portables se chargent souvent plus lentement avec une banque d’alimentation.



Image : © photo alliance / dpa Themendienst 2015



La connexion électrique utilisée peut également être responsable du fait que la batterie de votre téléphone portable se charge lentement. Un exemple classique est que connexion USB l’ordinateur, qui fournit généralement moins d’énergie qu’un adaptateur secteur branché sur la prise. Une banque d’alimentation fournit également souvent le courant plus lentement qu’une véritable unité d’alimentation, c’est pourquoi la charge via celle-ci est souvent plus lente.

Éviter la recharge sans fil





Si vous devez aller vite, la recharge sans fil n’est pas une bonne option.



Image : © YouTube / MobileFunTV 2017



Si vous avez votre téléphone portable sans fil par induction charge, cela prend généralement plus de temps qu’avec un câble et une alimentation. La raison en est que l’énergie est transmise moins rapidement par induction et qu’il y a également une perte élevée. Il faut donc transmettre 40 à 50 % d’électricité en plus pour obtenir la même puissance de charge qu’avec un câble. D’une part, cela garantit des temps de charge plus longs et, d’autre part, une consommation d’énergie plus élevée.

Dernier recours : réinitialisation d’usine





Parfois, une réinitialisation d’usine est la dernière option.



Image : © Apple 2021



Bien entendu, le logiciel du smartphone peut également être responsable du fait qu’il y ait une erreur et que l’appareil se charge plus lentement en conséquence. La cause peut être une application ou une mise à jour défectueuse. Déterminer la raison exacte pour laquelle un Retour aux paramètres d’usine l’option la plus efficace consiste à déterminer si le logiciel est responsable de la lenteur du chargement.

Remplacez la batterie – si possible







Si, après toutes ces étapes, le téléphone se charge toujours trop lentement, tout indique Problème avec la batterie ou avec le port de charge. En règle générale, les deux peuvent être échangés – mais souvent uniquement par du personnel qualifié et idéalement avec des pièces de rechange d’origine. Par conséquent, il est préférable de contacter le fabricant de l’appareil ou un atelier de service qualifié si vous suspectez un défaut technique.