Le téléphone pliable le plus vendu de Samsung reçoit également la mise à jour Android d’août

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 en Europe avec la version de firmware F711BXXU2CVG8.

Samsung continue de tenir sa promesse d’être le premier constructeur à mettre à jour ses terminaux haut de gamme avec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve en est que, un jour seulement après que Google a publié le correctif de sécurité d’août, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le constructeur coréen a commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur son téléphone pliable le plus vendule Samsung Galaxy Z Flip 3.

La mise à jour Android d’août 2022 est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung a commencé à Déverrouillez la mise à jour Android d’août 2022 sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 en Europe et il devrait atteindre le reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy Z Flip 3 sur le continent européen avec version du micrologiciel F711BXXU2CVG8 et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui corrige une douzaine de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritécorrige un certain nombre de bogues généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est sorti l’année dernière avec OneUI 3.1 basé sur Android 11a reçu plus tôt cette année OneUI 4.0 basé sur Android 12 et quelques semaines plus tard, il a été mis à jour pour OneUI 4.1.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip 3 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Complètement filtré les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂