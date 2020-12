Le téléphone OnePlus 8T Concept permettra aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil avec des gestes de la main: tout ce que vous devez savoir

Tech2 News Staff21 déc.2020 18:33:46 IST

Plus tôt cette année, OnePlus avait annoncé son premier concept de smartphone appelé OnePlus One Concept, doté de caméras arrière invisibles. S’appuyant sur la même technologie OnePlus 8T (Critique), OnePlus a annoncé le concept OnePlus 8T. Dans ce nouveau concept de smartphone, la société s’est davantage concentrée sur les éléments de conception du combiné. Selon OnePlus, l’inspiration de conception de ce téléphone est tirée de «l’eau qui coule à plusieurs couleurs dans les sources chaudes de Pamukkale, en Turquie».

Cependant, le point fort du OnePlus 8T Concept pour nous est sa technologie «Electronic Color, Material and Finish (ECMF)» qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil par de simples gestes de la main. Avec des gestes, la couleur du combiné passe également du bleu foncé à l’argent clair.

OnePlus dit que mmWave joue également son rôle ici. << Le principe de fonctionnement de cette technologie, empruntée à la 5G, est que le module radar mmWave transmet et reçoit des ondes électromagnétiques. Lors de la réception d'ondes électromagnétiques, le traitement numérique du signal (DSP) et le processeur effectuent un traitement du signal et de l'information, permettant à l'appareil de percevoir, image, localiser et suivre des objets.

OnePlus a également annoncé qu’il viendrait également avec des « notifications sans contact » où ECMF « clignotera » les couleurs pour les appels entrants et les utilisateurs peuvent simplement accepter ou rejeter l’appel d’un geste. Il sera également livré avec un « moniteur de respiration ». Selon OnePlus, mmWave peut enregistrer la respiration de l’utilisateur et traiter ces données afin que l’ECMF puisse clignoter différentes couleurs en conséquence pour être synchronisé avec l’utilisateur.

