Le téléphone Nothing (1) est une réalité : il arrivera en été avec Nothing OS et un processeur Snapdragon

Le premier smartphone de Nothing, la firme créée par l’un des fondateurs de OnePlus, est désormais officiel. Ce sera le téléphone Nothin (1).

Après le succès de son premier produit : les écouteurs ear(1), Rien est prêt à annoncer son prochain pari. Et, tout comme les rumeurs l’avaient suggéré, le prochain marché sur lequel la société fondée par Carl Pei veut percer est téléphonie.

Lors de son premier grand événement cette année, qui s’est tenu ce mercredi 23 mars, Nothing a annoncé l’arrivée du téléphone Nothing (1), son premier smartphone tant attendu. De plus, il voulait partager certaines de ses fonctionnalités, y compris divers détails sur les logiciels qui donnera vie à l’appareil.

Le téléphone Nothing (1) sera présenté cet été

Pendant l’événement, Pei a confirmé que le téléphone Nothing (1) sera présenté l’été prochain. Et, bien que peu d’informations sur le téléphone aient été données, la société nous encourage à rester à l’écoute, car de nouvelles informations à ce sujet seront partagées au fil des mois jusqu’au moment de sa présentation.

Il a également réitéré la l’engagement de l’entreprise envers Qualcommet la décision de Nothing d’utiliser un Processeur de la série Snapdragon pour donner vie à votre premier smartphone.

Propulsé par la plate-forme mobile Snapdragon de Qualcomm, le téléphone Nothing (1) devient le deuxième appareil de l’écosystème de produits de l’entreprise, créé dans le but d’une connectivité transparente et défini par un design emblématique.

L’expérience Nothing OS peut être testée sur d’autres téléphones grâce à son lanceur

De son expérience chez OnePlus, Carl Pei sait que le logiciel est un aspect différentielce qui peut faire la différence entre le succès et l’échec d’un smartphone.

C’est la raison pour laquelle dans Nothing ils ont décidé créez votre propre version d’Android, appelée Nothing OS. Selon la marque, le logiciel reposera sur un écosystème ouvert et continuqui intégrera les différents produits Nothing, ainsi que ceux d’autres grandes marques, sans effort et intuitivement pour l’utilisateur.

ont été partagés plusieurs captures d’écran préliminaires qui nous permettent de jeter un premier coup d’œil à ce que pourrait être le Rien de l’interface utilisateur du système d’exploitationtrès proche d’Android « pur », bien qu’avec ses propres caractéristiques de conception qui suivent la ligne esthétique de Nothing.

En ce sens, la marque indique que Rien d’OS ne conservera les meilleures fonctionnalités d’Android purcombinant une interface cohérente et un logiciel qui s’intègre parfaitement au matériel, offrant une expérience transparente rapide, fluide et personnel. De plus, ils assurent trois ans de mises à jour système et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Mais nous n’aurons pas à attendre l’été pour voir ce que Nothing OS a à offrir. La marque s’engage à mettre à la disposition des utilisateurs d’autres appareils Android un lanceur qui sera téléchargeable pour prévisualiser Nothing OS.

