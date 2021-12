Le téléphone noir ne sonnera pas avant juin 2022

Dans la foulée de la couverture du numéro 14 de Fangoria, Le téléphone noir, du réalisateur Scott Derrickson et du scénariste C. Robert Cargillon pour la nouvelle de Joe Hill, a été repoussé du 4 février 2022 au 24 juin 2022. On dirait que nous pouvons acheter cette veilleuse cet été. La bande-annonce et les images ont captivé le public avec son casting d’Ethan Hawke, que nous connaissons comme une créature plus douce que le monstre kidnappeur qu’il représente dans le thriller d’horreur des années 70. Si vous avez ajouté ce prédateur masqué à votre liste de cauchemars, voici votre chance !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le téléphone est mort. Et il sonne. Le réalisateur Scott Derrickson revient à ses racines terroristes et s’associe à nouveau avec la plus grande marque du genre, Blumhouse, avec un nouveau thriller d’horreur. Finney Shaw, un 13 timide mais intelligent Un garçon de 1 ans est enlevé par un tueur sadique (The Grabber) et piégé dans un sous-sol insonorisé où les cris ne servent à rien. Lorsqu’un téléphone déconnecté accroché au mur se met à sonner, Finney découvre qu’il peut entendre les voix des les précédentes victimes du tueur. Et ils sont déterminés à s’assurer que ce qui leur est arrivé n’arrive pas à Finney. »

Mettant en vedette Ethan Hawke, quatre fois nominé aux Oscars, dans le rôle le plus terrifiant de sa carrière et présentant Mason Thames dans son tout premier rôle au cinéma, Le téléphone noir est produit, réalisé et co-écrit par Scott Derrickson, le scénariste-réalisateur de Sinistre, L’Exorcisme d’Emily Rose et Marvel Docteur étrange. Le film met également en vedette James Ransone, Jeremy Davies et Madeleine McGraw.

Jason Blum dit Le téléphone noir « est certainement l’un des films les plus effrayants que nous ayons jamais fait. Scott pense que c’est son meilleur film. Je suis tellement fan de Scott… J’aime vraiment tous ses films. J’ai adoré Sinistre mais je dirai certainement que c’est l’un de ses meilleurs films. Peut-être le meilleur film qu’il ait jamais fait. »







Blumhouse convient parfaitement, produisant des films d’horreur, tels que Activité paranormale, Insidieux, La purge, Diviser, Sortez, Joyeux jour de la mort, Halloween, Nous, et L’homme invisible. Le modèle commercial de Blumhouse, utilisant un petit budget, donnant à leurs réalisateurs une liberté de création et sortant sous de plus grandes tentes de studio n’est pas nouveau. Vous m’avez vu partager l’actualité des pépites micro-budgets ala Sharknado. Ce qui les distingue décidément, c’est leur succès international dans leurs efforts. Le modèle à petit budget de Blumhouse a commencé avec le film de 2007 Activité paranormale, qui a été réalisé pour 15 000 € et a rapporté plus de 193 millions de dollars dans le monde. Blumhouse produit Insidieux, qui a rapporté plus de 99 millions de dollars dans le monde sur un budget de 1,5 million de dollars, et Sinistre, qui a rapporté plus de 87 millions de dollars dans le monde sur un budget de 3 millions de dollars.





Et maintenant nous attendons… Le téléphone noir pour sonner le 24 juin 2022. Peut-être que nous pouvons faire un double long métrage pour secouer les Willies et attraper le biopic Elvis de Baz Luhrmann avec Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker, Kodi Smit-McPhee, dont nous sommes tous tombés amoureux dans Le pouvoir du chien, et Austin Butler (Il était une fois… à Hollywood) en tant que jeune Elvis Presley prometteur.





