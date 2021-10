Le téléphone Google Pixel 5G sera dévoilé le 15 octobre pour concurrencer Apple

Google envisage peut-être de dévoiler son téléphone 5G avec le lancement du Pixel 4 et du Pixel 4 XL le 15 octobre. Ce sera le premier smartphone 5G de la société qui fera une rude concurrence aux téléphones 5G d’Apple qui seront lancés la prochaine année. De nombreuses autres sociétés de smartphones comme Huawei et Samsung seront également en concurrence pour les combinés 5G. Les téléphones 5G pourraient être lancés en tant que smartphone Pixel 4 XL 5G qui disposera de 8 Go de RAM, ce qui est actuellement le plus élevé des smartphones Google.

Les tests du smartphone 5G sont actuellement en cours en Chine, mais il sera fabriqué hors de Chine pour éviter le différend tarifaire entre les États-Unis et la Chine selon le rapport de Nikkei Asian. Bien qu’il soit prévu que Google fasse une annonce officielle concernant le développement de son modèle 5G lors du prochain événement matériel. Le lancement du smartphone 5G aura lieu au printemps de l’année prochaine avec le téléphone Pixel à petit budget.

Avec le lancement de son smartphone 5G au printemps de l’année prochaine, Google battra son rival Apple qui va également lancer sa série de modèles 5G l’année prochaine mais plus tard.

Le nouveau Google 5G devrait avoir un SoC Qualcomm Snapdragon 855 octa-core qui a récemment été repéré sur GeekBench, ce qui laisse entendre qu’il aura 8G de RAM avec la variante de modèle 5G.

Alors que Google n’a qu’une part de 0,5% sur le marché mondial des smartphones, mais il est devenu le smartphone à la croissance la plus rapide dans le 4e Trimestre 2018 selon un rapport de Strategy Analytics. Google est prêt à affronter les grandes marques de smartphones comme Samsung et Apple avec de nouvelles modifications de son système d’exploitation Android.

