Le téléphone de M. Harrigan : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Netflix ajoute encore une autre adaptation à sa longue liste avec le prochain Téléphone de M. Harrigan. Le film est basé sur l’œuvre littéraire du même nom de l’auteur renommé Stephen King. L’adaptation sera le quatrième projet King que Netflix a entrepris, après avoir créé précédemment Le jeu de Gérald, 1922, et Dans les hautes herbes. L’auteur n’est pas étranger à ce que son travail soit transformé en films et en séries, dont beaucoup se révèlent assez réussis sur les écrans. Compte tenu de cela, la décision de Netflix d’apporter Téléphone de M. Harrigan à la vie n’est pas vraiment une surprise.





Le projet choisi par Netflix n’est qu’une des histoires de King’s Si ça saigne le recueil. Alors que Téléphone de M. Harrigan est le premier à avoir sa propre adaptation, les trois autres histoires, Rat, La vie de Chuck, et Si ça saigne, ont également attiré l’attention des producteurs. La collection n’étant publiée qu’en 2020, il convient de noter que les quatre histoires ont été reprises si rapidement. Rat aurait attiré l’attention de Ben Stiller, tandis que La vie de Chuck est envisagé par la société de production de Darren Aronofsky, et HBO lorgne Si ça saigne.

Étant donné que Téléphone de M. Harrigan est tout d’abord, voici ce que vous devez savoir sur le film Netflix.





Le téléphone de M. Harrigan : l’intrigue

Le film est centré sur la relation entre un jeune garçon, Craig, qui forme un lien spécial avec le milliardaire reclus, M. Harrigan. Le récit commence de manière assez ordinaire, décrivant l’évolution de l’amitié entre les deux. Commençant par Craig faisant des petits boulots autour de la maison de M. Harrigan pour un salaire horaire, le jeune garçon achète un iPhone pour M. Harrigan après avoir gagné un billet de loterie que lui a donné le milliardaire.

Malheureusement, et à l’immense tristesse du jeune garçon, M. Harrigan décède quelque temps plus tard. Lors des funérailles, Craig place le téléphone, qu’il a pris de la maison avant que les coroners ne partent avec le corps de M. Harrigan, dans la poche de la veste du vieil homme. Craig prend alors l’habitude d’appeler le téléphone de M. Harrigan, qui à sa grande surprise, est toujours en service, à chaque fois qu’il se sent submergé par le chagrin et la vie. C’est à travers ces appels téléphoniques d’outre-tombe que quelque chose d’étrange se produit.

Après que Craig ait laissé un message vocal au défunt M. Harrigan à propos de l’intimidateur par lequel il était tourmenté au lycée, l’intimidateur se suicide. L’incident ne convient pas à Craig, qui se demande si son ami d’outre-tombe a quelque chose à voir avec la mort. Un synopsis du film se lit comme suit:

«Craig, un jeune garçon vivant dans une petite ville, qui se lie d’amitié avec un milliardaire plus âgé et reclus, M. Harrigan. Les deux forment un lien sur les livres et un iPhone, mais lorsque l’homme décède, le garçon découvre que tout n’est pas mort et se retrouve capable de communiquer avec son ami depuis la tombe via l’iPhone qui a été enterré avec lui.

Le téléphone de M. Harrigan : le casting

Jaeden Martell a été choisi pour le rôle de Craig. L’acteur a déjà joué le rôle de Bill Denbrough dans le remake de Stephen King’s Ce. Compte tenu de cela, Martell n’est pas étranger aux exigences d’une adaptation de King. Colin O’Brien devrait jouer le jeune Craig. L’acteur vétéran Donald Sutherland a endossé le rôle du reclus M. Harrigan. Ces derniers temps, Sutherland est devenu largement connu pour avoir incarné le président Snow dans Les jeux de la faim la franchise. Joe Tippett a rejoint le casting en tant que père de Craig, tandis que Kirby Howell-Baptiste joue Mme Hart, enseignante au lycée de Craig. L’intimidateur de Craig, Kenny Yankovich, est interprété par Cyrus Arnold.

Le film a également une équipe créative remarquable derrière lui. John Lee Hancock, dont les projets précédents incluent Le côté aveugle et Sauver Mr. Banks, a écrit et réalisé l’adaptation. Ryan Murphy et Jason Blum sont les producteurs, rejoints par Carla Hacken, avec Marci Wiseman et Jeremy Gold de Blumhouse Television en tant que producteurs exécutifs.

L’éloge de Stephen King

L’adaptation par Netflix de Téléphone de M. Harrigan a le sceau d’approbation de King lui-même. Il s’est rendu sur son Twitter pour qualifier le film de « rien de moins que brillant ». Les éloges de l’auteur sont significatifs car King n’a pas toujours regardé positivement les adaptations de son travail. La plupart de la désapprobation de King à l’égard des œuvres adaptées provient du fait qu’elles s’écartent trop de la source. Compte tenu de cela, nous pouvons peut-être supposer en toute sécurité que le sceau d’approbation de King sur Téléphone de M. Harrigan signifie que l’adaptation ne s’éloignera pas trop du récit de l’œuvre originale.

L’approbation de King a également conduit à une augmentation de l’anticipation et de l’excitation des fans. Alors que les lecteurs de la série attendent avec impatience mais prudence de voir des mots familiers prendre vie à l’écran, ceux qui n’ont pas lu les textes sont ravis d’avoir une histoire de Stephen King en préparation.

L’attente du film n’est pas trop loin. Le film a commencé sa production en 2021 et sortira Halloween sur Netflix le 5 octobre 2022. Il rejoindra les autres sorties d’automne de Netflix, telles que L’école du bien et du mal, Voler Mussolini, et La malédiction de Bridge Hollow.