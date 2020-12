Le téléphone 5G abordable Vivo Y52 est lancé au prix de 1598 CNY

Vivo a lancé un nouveau téléphone 5G abordable en Chine appelé Vivo Y52s. Le nouveau téléphone est proposé à un prix abordable de 1598 CNY pour la variante de 6 Go de RAM, tandis qu’il existe également une option de 8 Go de RAM au prix de 1798 CNY (environ 20 300 Rs).

En ce qui concerne les spécifications du nouveau Vivo Y52s, le téléphone est livré avec un écran Full HD + de 6,58 pouces (1080 × 2408 pixels) qui possède également une encoche en forme de goutte d’eau. Le téléphone est alimenté par MediaTek Dimensity 720 SoC et fonctionne sur Android avec Funtouch OS sur le dessus.

La configuration de la double caméra arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone est également livré avec un capteur de caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant. Le téléphone comprend également des options de connectivité telles que 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, USB Type-C et une prise casque 3,5 mm.

Le Vivo Y52s contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide 18W Dual Engine.

Prix ​​et disponibilité du Vivo Y52s 5G

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le nouveau téléphone est proposé à un prix abordable de 1598 CNY pour la variante 6 Go de RAM, tandis qu’il existe également une option de 8 Go de RAM au prix de 1798 CNY (environ 20300 Rs). Notamment, le nouveau Vivo Y52s est déjà disponible en précommande via le JD.com chinois, dans les options de couleur Monet, Coral Sea et Titanium Grey et sera mis en vente en Chine à partir du 12 décembre.

Via