Le téléchargement de vidéos depuis Netflix, YouTube ou Disney + est possible mais ils vous trompent

Télécharger légalement des séries et des films sur Netflix? Oui, mais avec une prise.

Nul doute que nous vivons dans le monde des abonnements et que le physique est de moins en moins important chaque jour. Les services de streaming tels que Netflix, HBO ou Disney + en sont un exemple clair..

Cependant, toutes ces plates-formes ont un inconvénient évident et c’est que aucun d’entre eux ne nous permet de sauvegarder les séries et les films que nous aimons le plus et il y a encore beaucoup de collectionneurs qui aiment ranger des boîtes sur leurs étagères.

Malgré le paiement d’un abonnement mensuel, Netflix ou Disney + ne vous permettent pas de télécharger officiellement des séries et des films. En naviguant sur Internet, vous aurez vu de nombreux outils qui nous promettent la même chose, la plupart avec de bonnes opinions. Mais que cachent toutes ces applications?

Télécharger des séries et des films depuis Netflix ou Disney +? Quel est le piège?

Fini le temps des VHS et des DVD. Des moments où nous faisions des copies de sauvegarde de nos films préférés, soit pour les laisser à nos amis, soit simplement pour les empêcher de se casser. Aujourd’hui, nous sommes à l’ère du numérique et cette procédure est révolue.

Vous regardez actuellement un film Netflix et vous l’oubliez. La plateforme ne vous permet pas de le télécharger et si vous souhaitez l’obtenir, vous n’avez pas d’autre choix que de l’acheter physiquement (s’ils le vendent bien sûr).

Mais qu’en est-il de tous ces outils utilisés pour télécharger du contenu à partir de ces plates-formes? Fonctionnent-ils vraiment? Quel piège ont-ils?

Au-delà des problèmes juridiques et / ou éthiques qui découlent du téléchargement de contenu depuis une plateforme telle que Netflix ou Disney + – faites très attention à ce que votre compte puisse être banni – ** en réalité toutes ces applications « trichent » ** et c’est ils ne téléchargent en fait rien de Netflix ou de toute autre plateforme de streaming.

Comment fonctionnent ces « téléchargeurs »? Comme nous le lisons dans TorrentFreak, ce sont simplement des applications qui enregistrent l’écran de votre ordinateur et en faire un fichier téléchargeable.

Autrement dit, ils ne téléchargent vraiment rien de la source originale mais enregistrent ce que nous voyons mais avec une différence clé.

Parce que beaucoup d’entre nous voient ce contenu en haute résolution ou quel est le même 4K, mais ces outils Non seulement ils n’enregistrent pas ce contenu à cette résolution, mais ils le font également avec une qualité inférieure à 1080, donc si en plus d’être amateur de collection de films ou de séries vous aimez les voir à la résolution la plus élevée possible, ces applications ne vous aideront pas.

Bref, si ce que vous voulez c’est profiter de l’un de vos loisirs préférés avec la meilleure qualité possible et en plus de cela vous voulez avoir tous ces films bien stockés dans votre bibliothèque, il n’y a pas d’autre choix que de les obtenir légalement soit dans les magasins physiques, soit dans les nombreux magasins numériques qui existent aujourd’hui.

