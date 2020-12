Le Techno Platformer Cyber ​​Shadow vient de recevoir une date de sortie le 26 janvier

Et si vous étiez un ninja dans un futur où les formes de vie synthétiques prenaient le dessus, avec un seul dernier héros pour sauver toute l’humanité? C’est à peu près le concept de Cyber ​​ombre, le jeu de plateforme ninja qui a montré beaucoup de potentiel.

Non seulement il dégouline de thèmes cyberpunk sombres, mais il a beaucoup de bons mécanismes basés sur des bandes-annonces qui sont sorties. Un nouveau vient de sortir qui nous donne une date de sortie le 26 janvier.

Si vous aimez les jeux rétro metroidvania, Cyber ​​ombre a beaucoup à offrir dès le départ. Vous remarquerez les graphiques 2D au premier coup d’œil, mais plus vous passerez de temps dans ce cyber monde sombre, plus vous réaliserez à quel point les contrôles sont profonds.

Les joueurs comme Shadow peuvent se frayer un chemin à travers les adversaires, parcourir de grandes distances et échapper rapidement aux attaques ennemies en appuyant simplement sur un bouton. Vos capacités commenceront relativement simples, mais plus vous aiderez de membres de votre clan à partir de formes de vie synthétiques, plus vous débloquerez d’attaques spéciales.

Il y a donc beaucoup de motifs pour continuer à progresser, maîtriser l’art de la manière ninja. Mekacity est le terrain de jeu dans lequel vous naviguerez tout en développant vos compétences de ninja et en découvrant des mystères qui vous ont été perdus.

L’histoire est racontée à travers des séquences cinématiques captivantes, qui définissent les scènes avant de vous lancer dans l’action rapide avec différents types d’ennemis. Comme beaucoup d’autres plateformes rétro, vous devrez affronter des boss difficiles qui nécessitent des compétences et des ressources différentes.

Même la bande-son a été perfectionnée pour s’aligner sur les tons futuristes. Le tempo monte d’un cran une fois que l’action devient chaude et lourde. Si vous pouvez vous déplacer dans Mekacity en maîtrisant les anciens secrets et capacités de votre clan, vous pourrez peut-être sauver le monde de l’oubli cybernétique.

La bande-annonce donne un aperçu de l’action à laquelle les joueurs peuvent s’attendre plus tard en janvier. Que vous soyez intéressé par l’action de plate-forme rétro ou captivé par l’histoire futuriste de ninja, Cyber ​​ombre tient ses promesses sur tous les fronts en ce qui concerne les plateformes.

Vous pouvez revivre les jours de gloire des graphiques dessinés à la main avec des mécanismes de traversée et de combat compétents ou peut-être les expérimenter pour la première fois. D’une manière ou d’une autre, Cyber ​​ombre est sur le point de livrer une histoire inoubliable et une action addictive dont vous ne pourrez pas vous lasser.