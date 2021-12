Le teaser imaginaire révèle le prochain anime du studio Ponoc

Le Studio Ponoc revient sur grand écran. L’atelier derrière Marie et la fleur de la sorcière a sorti le premier teaser de leur prochain film, L’imaginaire. La bande-annonce est visible ci-dessous.

Le film est une adaptation du roman du même nom d’AF Harrold. Emily Gravett a fourni des illustrations. Le livre a remporté le UKLA Book Award 2016 et le British Book Design and Production Award 2015 (catégorie enfants et lauréat général). Le synopsis du livre est actuellement sur le site Web de Harrold.

Rudger est l’ami imaginaire d’Amanda Shuffleup. C’est une drôle de vieille vie, ne pas être vraiment là, mais quelqu’un doit le faire. Personne d’autre ne peut voir Rudger – jusqu’à ce que le sinistre M. Bunting arrive à la porte d’Amanda. M. Bunting chasse les imaginaires. La rumeur dit qu’il les mange. Et il a flairé Rudger. Bientôt, Rudger est seul et court pour sa vie imaginaire. Mais un garçon qui n’est pas là peut-il survivre sans un ami pour l’imaginer ?

Yoshiyuki Momose (dont les crédits précédents incluent la réalisation de l’animation pour le film 2019 NiNoKuni) dirige le film. Yoshiaki Nishimura, fondateur de Studio’s Ponoc, produit L’imaginaire. Nishimura est également crédité en tant que producteur du film en petits groupes du studio Marie et la fleur de la sorcière, ses précédents crédits de producteur incluent Studio Ghibli Quand Marnie était là et Le conte de la princesse Kaguya.

Le film en petits groupes du studio, Marie et la fleur de la sorcière, est sorti en 2017. Le film était également basé sur un livre, La petite perche par Mary Stewart. Il a ouvert à la deuxième place au Japon, rapportant 428 millions de yens (3,9 millions de dollars) au cours de son week-end d’ouverture. Le film détient actuellement un score de 89% sur Rotten Tomatoes.

Bien que la bande-annonce ne nous donne pas grand-chose à regarder pour le moment, ce que nous voyons est notre premier aperçu du garçon imaginaire, Rudger. Mais ce que nous pouvons probablement deviner, c’est qu’il sera beau à regarder et tirera probablement pleinement parti de ce que l’animation peut donner. Interrogé sur la création du Studio Ponoc et la production de Marie et la fleur de la sorcière, Nishimura avait ceci à dire.





« Quand Marnie était Il y a un travail qui a prouvé que Yonebayashi, qui excelle dans la peinture dynamique, a scellé sa spécialité et peut dessiner des émotions triviales. Mais en tant que producteur, je veux voir l’animation dynamique, alors j’ai décidé de faire une fantaisie avec un joyeux fille se déplaçant. »

Depuis la sortie de Marie et la fleur de la sorcière, le studio a également sorti 2018 Héros modestes. Le film d’anthologie se compose de trois segments réalisés par Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose et Akihiko Yamashita, tous trois étant d’anciens membres du personnel du Studio Ghibli. GKIDS a acquis les droits de distribution nord-américains et a sorti le film en 2019. Actuellement, le film a un score de critique de 86% sur Rotten Tomatoes.

Bien que nous n’ayons pas grand-chose à retenir du teaser à L’imaginaire, une chose semble être claire. Un anime sur des êtres imaginaires avec l’ancien personnel de Ghibli derrière ? Cela semble être une combinaison pour quelque chose de vraiment amusant ! Imaginaire est prévu pour une sortie en 2022.





