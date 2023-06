Le teaser et les images d’Avatar le dernier maître de l’air révèlent un premier aperçu du film d’action en direct

L’événement Netflix Tudum en cours a révélé un bref teaser et des images de premier regard pour l’adaptation en direct de la plate-forme de streaming de Avatar : le dernier maître de l’air. Révélant une allumeuse alléchante, Avatar : le dernier maître de l’air visera à amener la célèbre série télévisée d’animation du même nom à la vie en direct. Correctement, cette fois.





Tout comme son prédécesseur animé, Avatar : le dernier maître de l’air transportera le public dans un monde asiatique déchiré par la guerre où certaines personnes peuvent « plier » l’un des quatre éléments classiques : l’eau, la terre, le feu ou l’air. Aang, « l’Avatar » et le dernier maître de l’air vivant, est le « pont » entre le monde des mortels et celui des esprits, et le seul capable de maîtriser les quatre éléments.

Tout au long de l’histoire, l’Avatar a maintenu l’équilibre du monde et de la nature pour apporter la paix, et Aang doit maintenant mettre un terme aux ambitions de conquête mondiale de la militariste Nation du Feu. S’associant à ses nouveaux compagnons Katara et Sokka, Aang entreprend de maîtriser les quatre éléments tout en étant poursuivi par le prince héritier exilé de la Nation du Feu Zuko, qui cherche à retrouver son honneur en le capturant. Ce qui devrait sembler assez familier à ceux qui ont vu la série animée.

Albert Kim (Nikita, Sleepy Hollow) est prêt à être le showrunner de la prise en direct de l’histoire de Avatar : le dernier maître de l’airet a amassé un casting all-star qui comprend Le stand star Gordon Cormier comme Aang, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux’ Dallas Liu dans le rôle du prince Zuko, Haricots la star Kiawentiio dans le rôle de Katara, et Physique l’acteur Ian Ousley dans le rôle de Sokka. Le reste de la distribution comprend Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Ken Leung, Maria Zhang, Elizabeth Yu, Lim Kay Siu, A Martinez et Amber Midthunder.

L’avatar de l’action en direct : le dernier maître de l’air respectera le matériel source

Alors que Avatar : le dernier maître de l’air Les fans s’inquiètent naturellement d’une adaptation en direct (surtout après la dernière fois), la star Paul Sun-Hyung Lee, qui incarnera le personnage bien-aimé Oncle Iroh dans la série Netflix, a assuré qu’elle respecterait le matériel source.

« Je pense que l’une des choses à propos de Avatar, Je veux dire qu’évidemment ils gardent les fans de la série animée originale, vous savez très bien, ils sont conscients d’eux. Mais c’est vraiment le cas, parce que c’est une adaptation, il s’agit d’augmenter ce public. Et je pense que ce sera ciblé, je veux dire les personnages principaux sont [all youths], donc je pense que c’est le jeune public, les ados, les préadolescents à coup sûr. Je pense que c’est peut-être un peu trop intense pour les plus jeunes. Mais je vois aussi que vous savez qu’elle est accessible aux adultes », a-t-il expliqué en parlant de la série l’année dernière. « Les fans, comme je suis un fan de la série et je la regarderais totalement, et j’ai presque 50 ans. Je pense il en a une grande largeur. Je pense que même si le dessin animé de Nickelodeon, sa version animée, était vraiment destiné au jeune public, cela ne signifiait pas que le public plus âgé ne pouvait pas en profiter, je pense qu’ils le rendent un peu plus mature dans ce sens, donc ce n’est pas pour les petits enfants, et je pense que cela fait partie de la croissance de ce public. Et je pense que beaucoup de fans de la série animée, je pense qu’ils seront très, très heureux de ce qu’ils verront car il y a un respect certain pour le matériel source.

Avatar : le dernier maître de l’air se composera de huit épisodes et fera ses débuts sur Netflix.