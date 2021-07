Le teaser et l’affiche de Dune IMAX annoncent un événement de look exclusif qui aura lieu en juillet

Votre destin vous attend. La nouvelle affiche IMAX pour Dune a été révélé, et une chance de voir des séquences inédites exclusives, de la musique et un premier aperçu des nouvelles bandes-annonces prévues pour les 21 et 22 juillet dans certaines villes. L’événement est gratuit pour tous les publics avec des billets, qui sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur DuneMovie.com.

Denis Villeneuve, après plusieurs retards va enfin voir son adaptation du roman de Frank Herbert, Dune sur grand écran en octobre, en même temps que ses débuts sur HBO Max. Il a eu peut-être des difficultés à faire et voir son film, mais cela semble être un thème pour le titre.

Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dunela distribution de comprend Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides; Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica ; Oscar Isaac dans le rôle du duc Leto Atréides ; Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck ; Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Vladimir Harkonnen ; Dave Bautista dans le rôle de Glossu Rabban; Stephen McKinley Henderson dans le rôle de Thufir Hawat ; Zendaya comme Chani; David Dastmalchian dans le rôle de Piter De Vries ; Chang Chen dans le rôle du Dr Wellington Yueh ; Sharon Duncan-Brewster dans le rôle du Dr Liet-Kynes ; Charlotte Rampling dans le rôle de Gaius Helen Mohiam ; Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho; et Javier Bardem dans le rôle de Stilgar.

Ce sera la troisième fois que le roman de Frank Herbert sera filmé. Alejandro Jodorowsky s’est lancé dans la franchise dans les années 70 avec des plans pour une version psychédélique de dix heures, mettant en vedette Mick Jagger, Orson Welles et Salvador Dali et marqué par Pink Floyd. Cela semble si cool. Malheureusement, lorsque Herbert est allé visiter le plateau au Royaume-Uni, il manquait 2 millions de dollars du budget de 9,5 millions de dollars de Jodorowsky. Jodorowsky l’avait déjà dépensé en pré-production. Herbert a également découvert que le scénario donnerait lieu à un film de 14 heures. Il a rappelé plus tard: « C’était la taille d’un annuaire téléphonique. » Jodorowsky n’a eu d’autre choix que d’arrêter la production après que les producteurs ont retiré leurs fonds.

David Lynch avait son coup, et il avait ceci à dire à propos du remake. « Je n’ai aucun intérêt pour Dune« , mais ses problèmes n’ont rien à voir avec Villeneuve. » Parce que c’était un chagrin pour moi. C’était un échec et je n’avais pas de montage final. J’ai raconté cette histoire un milliard de fois. Ce n’est pas le film que je voulais faire. J’aime beaucoup certaines parties, mais ce fut un échec total pour moi. »

Bien qu’excité que les fans expérimentent enfin son Dune, il avait ceci à dire à propos de la sortie simultanée, « Avec cette décision, AT&T a détourné l’un des studios les plus respectables et les plus importants de l’histoire du cinéma. Il n’y a absolument aucun amour pour le cinéma, ni pour le public ici. Tout est question de survie. d’un mammouth des télécoms, qui porte actuellement une dette astronomique de plus de 150 milliards de dollars. Dune concerne le cinéma et le public, AT&T concerne sa propre survie à Wall Street. Le lancement de HBO Max ayant échoué jusqu’à présent, AT&T a décidé de sacrifier Warner Bros.’ toute la liste de 2021 dans une tentative désespérée d’attirer l’attention du public. »

Dune devrait sortir en salles et sur HBO Max le 1er octobre 2021.

