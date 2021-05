Le teaser du manoir hanté des Muppets annonce l’arrivée d’un nouveau spécial Halloween à Disney + cet automne

SKINCEUTICALS (L'Oreal Italia) SkinCeuticals Correct HA Intensifier Multifunctional Serum 30 ml

Skinceuticals correct a intensifier le serum 30ml multifonctionnel a quoi sert-il? Skinceuticals correct a intensif serum multifonctionnel 30ml a annonce le lancement de leur nouveau serum correcteur, serum HA, qui a ete formule pour stimuler leur peau niveaux d'acide hyaluronique de 30% en quatre semaines, corrige les signes de vieillissement qui derivent du declin naturel de l'acide hyaluronique dans la peau. Quels sont les composants de skinceuticals corrects a intensifier le serum 30ml multifonctionnel? 10% de Proxylane - une molecule brevetee derivee du bois de hetre qui a la capacite de soutenir la matrice de la peau et de restaurer la teneur en eau Glycyrrhizate dipotassique - un sel derive de la plante de reglisse qui reduit l'exfoliation Viola Rice Extract - un extrait riche en antioxydants qui limite la production de radicaux libres Ces ingredients agissent en synergie pour augmenter l'hydratation de surface, favoriser la production de collagene et d'acide hyaluronique tout en evitant le processus de degradation. skinceuticals correct a intensifier le serum 30ml applique uniformement rendra la peau plus ferme et plus lisse, donnant un look rafraichi plus jeune. Comment appliquez-vous skinceuticals correct a intensifier le serum 30ml multifonctionnel? D'une maniere tres simple, appliquez 4-6 gouttes de produit sur la paume de votre main et tapez sur le front, les joues, le menton et le cou, puis commencez un massage doux pour couvrir toute la zone avec le produit et vous avez termine. Quels sont les composants principaux de skinceuticals correct a intensifier le serum 30ml multifonctionnel? - Proxylane qui ameliore la synthese de l'acide hyaluronique - Extrait de Racine de Reglisse (Glycyrrhizinate de Dipotassium) + Extrait de Riz Purple 0.2%: ce sont des inhibiteurs de l'activite hyaluronidase pour maintenir des niveaux eleves d'acide hyaluronique dans la peau Acide hyaluronique pur: poids moleculaire eleve, fragmente et encapsule pour une hydratation prolongee. Dans une etude clinique de 12 semaines menee dans les laboratoires de Skinceuticals, les donnees obtenues en appliquant skinceuticals correct ha intensif 30ml serum multifonctionnel qui a significativement ameliore l'apparence de 5 marqueurs de vieillissement cles ont ete obtenues: + 23% d'augmentation en volume + 9% de peau plus tonique + 11% d'augmentation de la compacite + 13% d'augmentation de l'elasticite + 18% de peau plus lisse Coneservation et emballage Le produit doit etre stocke dans un endroit frais loin des sources de chaleur et d'humidite, garder hors de portee des enfants, skinceuticals correct a intensifier serum multifonctionnel 30ml est fourni dans une bouteille de 30 ml