Le teaser du livre de Boba Fett réintroduit la légende de Star Wars

Il reste peu pour la première de Le livre de Boba Fett qui arrivera sur la plateforme de streaming Disney + le 29 décembre prochain. Ainsi, nous verrons comment l’histoire de l’un des personnages les plus mystérieux de l’histoire de Guerres des étoiles. Nous parlons du clone original de Jango Fett : son fils, Boba. Plusieurs fois désigné comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie et une véritable légende de cette franchise.

Nouveau teaser pour Le Livre de Boba Fett

Temuera Morrison revient à l’action en tant que redoutable Fett, un criminel qui a fait son truc dans le monde de Guerres des étoiles de la trilogie originale où il était l’un des personnages que la plupart des fans ont captivé par ce look cool et son histoire en tant que Mandalorien. Maintenant, l’histoire de Boba est un peu plus développée qu’à l’époque, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus un autre chapitre à raconter.

Le livre de Boba Fett montre comment ce personnage revient à Tatooine et cherche le trône qui était autrefois la possession du chef criminel connu sous le nom Jabba le Hutt. Ce ne sera pas une des missions pour lesquelles le mercenaire est parfaitement préparé. Vous devrez apprendre et développer de nouvelles compétences en cours de route pour devenir le leader que vous prétendez être.

Avec Boba Fett, il revient, directement de la série Le Mandalorien, Fennec, son partenaire qui l’a tant aidé dans le passé et est un redoutable guerrier qui forme un duo féroce avec le clone le plus célèbre de la galaxie. La nouvelle bande-annonce montre un autre retour : le vaisseau spatial Esclave I. Nous l’avions déjà vu auparavant dans les préquelles et la trilogie originale. A eu beaucoup d’action dans Épisode II lorsque Jango Fett et Obi Wan Kenobi ils ont eu une épreuve de force aérospatiale.

Le bref aperçu est encadré par les lignes : « Je suis Boba Fett » et se poursuit avec des séquences d’action dans lesquelles on voit le Mandalorien et son partenaire se battre sur la planète désertique de Tatooine. Par la suite, le navire Esclave I semble voler dans l’espace. Le rythme du teaser est rapide, mais il nous donne une idée précise de ce à quoi s’attendre de cette émission. Beaucoup d’action !

