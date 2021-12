Le teaser du livre de Boba Fett donne un aperçu d’un nouveau mercenaire motocycliste

En quelques jours seulement, Le livre de Boba Fett sortira sur Disney + mercredi et ils viennent de nous présenter un mutin de moto qui glisse en puissance dans un arrêt de dérapage, prêt à donner la chasse! Qui est cette jeune femme en mission ? Les détails des cartes de la nouvelle émission étant tenus fermement près du gilet, le public devra attendre deux nuits de plus pour savoir comment elle pourrait s’intégrer dans l’image. En attendant, en voici un avant-goût !

La distribution limitée répertoriée comprend actuellement Temuera Morrison (Boba Fett), Ming-Na Wen (Fennec Shand) et Jennifer Beals, qui a récemment prouvé à quel point le programme très attendu est gardé secret, admettant à Variety, « Je veux dire, Je connaissais le personnage. Mais c’est à quel point ils sont doués pour le verrouillage des secrets : même lorsque je suis entré pour la première fois sur le plateau, je n’ai pas réalisé que j’étais dans Le livre de Boba Fett. Je savais juste que je devais faire partie de cette histoire. Après s’être retrouvée dans la saga épique, elle a déclaré: « Je voulais le dire à tout le monde et je ne pouvais le dire à personne. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Les bandes-annonces qui ont été diffusées au cours des deux derniers mois ont longtemps Guerres des étoiles les fans qui souhaitent se plonger dans le personnage insaisissable et mystérieux de Boba Fett, tout en explorant simultanément le monde souterrain de Jabba. Si vous les avez manqués, voici votre introduction !

Le synopsis officiel de Disney+ se lit comme suit : « Le livre de Boba Fett, un passionnant Guerres des étoiles aventure taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de Le Mandalorien, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

Le Mandalorien créateurs Jon Favreau (Chef, Homme de fer), Dave Filoni et Robert Rodriguez (La chaise du directeur, Du crépuscule à l’aube : la série) dirigera les épisodes, avec Bryce Dallas Howard. Le producteur exécutif et réalisateur, Jon Favreau, a donné un aperçu du scénario, expliquant: «Il y a un vide de pouvoir, parce que Jabba est parti. Jabba était clairement un leader très fort et imposant, dont les gens avaient très peur et qui semblait gouverner d’une main de fer. Vous sortez quelqu’un comme ça de l’écosystème de Tatooine – et de Hutt Space en général – et vous avez l’opportunité mûre dans le genre gangster. Bien que Boba Fett soit un chasseur de primes très expérimenté, il n’a pas l’habitude de diriger un syndicat criminel ou de gérer des forces. Il n’est normalement pas un nouveau venu. C’est un expert comme on le voit dans la plupart des domaines. Mais dans ce cas, il essaie de passer à un autre poste.





Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur. Disney+ Le livre de Boba Fett aura sept épisodes hebdomadaires, à partir du mercredi 29 décembre, exclusivement sur la plateforme de streaming.





La date de sortie du livre de Boba Fett annoncée sur Disney+ Disney+ a annoncé une date de sortie officielle de fin d’année pour la prochaine émission télévisée Star Wars The Book of Boba Fett.

Lire la suite





A propos de l’auteur