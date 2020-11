Le teaser du jeu Tomb Raider Reloaded révèle les détails et confirme qu’il sera lancé en 2021

Tendance FP25 nov.2020 18:10:24 IST

Le développeur de jeux Square Enix a récemment révélé que le prochain jeu de la franchise Tomb Raider serait Tomb Raider rechargé. Ils sont allés sur Twitter pour partager une courte affiche de mouvement teaser, à côté de la légende, Lara explose sur mobile en 2021! @TombRaider Reloaded est un jeu d’arcade d’action gratuit créé par Emerald City Games et publié par Square Enix London Mobile, restez à l’écoute pour plus de nouvelles. “

Lara explose sur mobile en 2021! @Pilleur de tombe Reloaded est un jeu d’arcade d’action gratuit créé par Emerald City Games et publié par Square Enix London Mobile, restez à l’écoute pour plus de nouvelles. pic.twitter.com/IleSFQ1Aee – Square Enix (@SquareEnix) 23 novembre 2020

Selon un rapport de Pocket-Lint, puisque le jeu est décrit comme un “ jeu d’arcade d’action ”, cela signifie qu’il ne sera pas comme le coureur sans fin Lara Croft: Relic Run ou le casse-tête Lara Croft Go qui est actuellement disponible sur Android et iOS.

La bande-annonce, cependant, met en évidence certains des ennemis auxquels Lara Croft sera confrontée, notamment des araignées géantes, un loup, des dinosaures et des monstres rocheux.

Selon un rapport de CBR, le dernier jeu Tomb Raider à sortir était Shadow of the Tomb Raider en 2018, qui était une suite de 2015 Rise of the Tomb Raider et Tomb Raider de 2013. Le jeu suit la protagoniste Lara alors qu’elle tente de trouver l’ancienne ville de Paititi avant que le monde ne soit détruit par une apocalypse maya.

Selon un rapport de Realsport101, puisqu’il s’agit d’un jeu mobile, les graphismes sont plus cartoony et adaptés aux enfants que les consoles ordinaires. Le rapport ajoute qu’il y aura sûrement des pièges classiques dans les tombes comme des énigmes difficiles à résoudre pour le joueur. Quant à ce qu’elle cherche, la bande-annonce montre brièvement des disques d’or qui pourraient être ce qu’elle recherche.

.

