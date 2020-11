Le teaser DLC de GTA Online pourrait révéler que GTA 6 est réel

Rock star a révélé hier ce que de nombreux joueurs attendaient de savoir, tous les détails de la mise à jour de décembre, qui est le plus important à ce jour depuis, pour la première fois depuis le lancement de Grand Theft Auto V, sera ajouté nouveau territoire à explorer dans GTA Online sous la forme d’une île. Cependant, une grande partie de la communauté était quelque peu énervée parce que ce à quoi ils s’attendent le plus Une publicité pour GTA 6.

Bien que tout indique qu’il est encore temps pour GTA 6 est révélée, la vérité est que des rumeurs continuent de surgir au sujet du prochain épisode de Rock star. En fait, nous avons déjà fait un examen de Tout le monde les rumeurs et les fuites les plus parlées dans cette vidéo, bien que ce que les joueurs ont récemment découvert c’est encore plus intéressant.

GTA 6 en Virginie?

Pour se mettre en situation, il faut se souvenir que l’avant-veille, juste avant Rock star dévoilera officiellement l’extension de décembre de GTA en ligne, ils ont partagé un bref taquin qui servait à réchauffer les moteurs. Mais ce qui est passé très inaperçu était certaines coordonnées apparaissant dans la partie inférieure du petit clip.

L’utilisateur de Reddit JSierraAKAMC ça n’a pas pris trop de temps entrez ces coordonnées dans Google Maps. En fait, le résultat est tellement curieux que nous l’avons également vérifié nous-mêmes, et c’est exactement ce que l’utilisateur a partagé. Ces coordonnées nous mènent précisément à une route qui se trouve dans une zone boisée de l’état de Virginie, aux États-Unis. La route est droite avec la courbe étrange pas trop forte, mais juste au point des coordonnées, ils forment une forme un peu … étrange:

Plus de teasers possibles sur GTA 6

Logiquement, cela peut être une grande coïncidence, même s’il est également peu probable que Rock star inclure des coordonnées sans d’abord vérifier où elles ont mené Google Maps. Dans tous les cas, la rumeur court depuis longtemps qu’il pourrait y avoir plus d’indices GTA 6 dans Grand Theft Auto V, et l’un d’eux même nous amène à sa date de sortie.

