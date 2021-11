Le teaser de S’occuper des affaires révèle un premier aperçu du biopic d’Elvis de Baz Luhrmann

S’il y a quelqu’un qualifié pour donner vie à l’histoire colorée du roi du rock and roll Elvis Presley à l’écran, alors Baz Luhrmann doit figurer en haut de la liste, et nous avons eu notre premier aperçu de ce que le réalisateur avec un flair pour le spectaculaire a fait avec Elvis, le nouveau biopic de l’une des plus grandes icônes de la musique de tous les temps. Après avoir fait Shakespeare, des comédies musicales et l’œuvre la plus connue de F. Scott Fitzgerald, l’Australien aborde l’histoire de l’ascension de Presley vers la gloire et de sa relation avec le colonel Tom Parker.

Elvis Lundi⚡️ J’ai fait un petit quelque chose pour vous faire savoir aux bonnes personnes que nous nous occupons des affaires le 24 juin 2022.#Elvis#TCBpic.twitter.com/grf8IGqfw9 – Baz Luhrmann (@bazluhrmann) 15 novembre 2021

Alors que la longue recherche d’une piste a finalement pris fin en 2019, lorsque Austin Butler a été choisi comme Elvis Presley, il y avait beaucoup de concurrence de la part de grands noms en lice pour le rôle, y compris Harry Styles – qui semble être en lice pour tout récemment – Miles Teller et Ansel Elgort, mais finalement quelque chose à propos du nouveau venu relatif Butler correspond exactement à ce que Luhrmann recherchait malgré sa courte liste de crédits. Aux côtés de Butler, Tom Hanks jouera Tom Parker, un rôle qui a déjà été taquiné par Hanks lorsque l’acteur a dévoilé un nouveau look qu’il a adopté pour incarner le manager de la légende du rock and roll.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Baz Luhrmann lui-même a révélé le teaser du film, ainsi que la date de sortie de juin 2022. Le teaser est certainement à la hauteur de ce nom en seulement 21 secondes, mais il parvient à donner un aperçu d’Elvis de Butler en tant que jeune homme avec sa marque de fabrique cheveux gominés, la tenue emblématique en cuir noir qu’il portait dans le ’68 spécial retour, et sa combinaison blanche de l’ère Vegas, ainsi que se terminant par un logo en or TCB – représentant à la fois le nom utilisé par Elvis pour son groupe à la fin des années 60 et pourrait également faire allusion au slogan du roi de « prendre soin des affaires . » Cette même phrase fait son chemin dans le tweet de Luhrmann avec le teaser.

« J’ai fait un petit quelque chose pour que les bonnes personnes sachent que nous nous occupons des affaires le 24 juin 2022 », a posté Luhrmann.

Le film est en production depuis longtemps, et la révélation finale d’une date de sortie signifie que les fans de Luhrmann et Elvis peuvent enfin être un peu enthousiasmés par l’arrivée du biopic. Le film est entré en développement pour la première fois il y a sept ans, mais il a fallu attendre le début de 2020 pour que le tournage du film commence enfin, pour ne s’arrêter que lorsque Tom Hanks testé positif au Covid-19. Le film devait sortir en octobre de cette année, mais les retards supplémentaires ont fait reculer cette date à 2022. Le film sera le dernier d’une série de grands biopics vus au cours des dernières années, y compris les goûts de Rhapsodie bohémienne et l’homme fusée, et il est fort probable que Elvis continuera la tendance avec l’héritage de Presley qui continue d’être aussi fort que jamais.

Le personnage plus grand que nature de Presley conviendra certainement au style fastueux et visuellement époustouflant de Luhrmann et nous en verrons sûrement plus dans les prochains mois lorsque nous aurons une première bande-annonce complète pour le film, mais pour l’instant, le teaser a fait son travail et nous a laissés intrigués de voir comment le produit final s’avère.

Sujets : Elvis