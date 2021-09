Le teaser de Rick et Morty passe à l’action avec Christopher Lloyd et Jaeden Martell

Adult Swim a dévoilé un nouveau clip d’action en direct pour Rick et Morty avec Christopher Lloyd et Jaeden Martell comme duo de dessin animé titulaire. Assez curieusement, Rick et Morty a été inspiré par Retour vers le futur avec ses deux personnages principaux littéralement inspirés de Doc Brown et Marty McFly. C’est un moment complet pour Lloyd de jouer maintenant l’action en direct avec laquelle Rick a rendu d’autant plus amusant Ce et Ça : chapitre deux star Martell dans le rôle de son petit-fils timide Morty. Regardez le clip ci-dessous.

Apparemment, l’une des expériences de Rick a encore mal tourné. Le clip commence par l’ouverture de son portail familier dans le monde réel avec des versions en direct de Rick et Morty qui sortent quelques instants plus tard. Les fans remarqueront que la pièce est une reconstitution du laboratoire de Rick de la série. « Morty, nous sommes vieux », déplore Lloyd’s Rick, complété par l’éructation caractéristique du personnage à mi-chemin de sa pensée. Bien sûr, Morty a l’air affligé et répond: « Oh, bon sang. »

Adult Swim n’a pas révélé grand-chose d’autre sur le clip, qui semble avoir été développé comme un outil promotionnel pour la prochaine finale de la saison 5. On ne sait pas si des clips supplémentaires avec Lloyd et Martell en tant que personnages seront produits ou si cela sera pris en compte dans le Rick et Morty séries. Cela pourrait dépendre de la réception par les fans de la nouvelle séquence, qui est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux peu de temps après sa sortie et pourrait voir d’autres projets d’action en direct de Rick et Morty à l’avenir, si nous avons de la chance.

Justin Roiland et Dan Harmon ont créé Rick et Morty. La série à succès a commencé sa vie comme une courte usurpation d’animation Retour vers le futur appelé Les vraies aventures animées de Doc et Mharti. Malgré son contenu vulgaire, le court métrage a été un succès, conduisant à des courts métrages supplémentaires mettant en vedette les personnages à créer. Harmon et Roiland ont ensuite redessiné les personnages avec leurs nouveaux noms lorsque Harmon a été approché par Adult Swim pour développer une série animée.

L’émission suit le savant fou cynique Rick Sanchez (Roiland) et son doux petit-fils Morty (Roiland) alors qu’ils se lancent dans des aventures interdimensionnelles, souvent aux conséquences désastreuses. La série animée présente également les voix de Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalke dans le reste de la famille de Rick. Après quatre saisons acclamées, une cinquième saison a été créée cet été avec la finale diffusée ce week-end. Il y a beaucoup plus à venir car la saison 5 fait partie d’un accord de renouvellement de 70 épisodes à garder Rick et Morty autour pendant un moment.

Christophe Lloyd avait précédemment indiqué clairement qu’il appréciait Rick et Morty. Il a même exprimé qu’il serait « amusant » d’avoir un rôle dans la série, peut-être en tant que père de Rick, dans une interview de 2018 avec le Phoenix New Times. Comme l’acteur l’a dit à l’époque, « Je ne le suis pas de près, mais j’ai vu quelques épisodes et je dois vous dire, je pense que c’est très amusant. Je sais que c’est une sorte de parodie de Doc et Marty . »

La finale de la saison 5 de Rick et Morty sera diffusé sur Adult Swim le 5 septembre. On ne sait pas encore quand la saison 6 sera diffusée, mais les créateurs ont déjà assuré aux fans que l’attente entre les saisons ne serait pas aussi longue suite à leur garantie de 70 nouveaux épisodes. Le nouveau clip avec Lloyd et Jaeden Martell nous vient de Natation pour adultes.

