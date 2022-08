Le teaser de redémarrage Hellraiser de Hulu révèle un premier aperçu de Pinhead de Jamie Clayton

Hulu présentera le nouveau Hellraiser en octobre, et la promotion a commencé avec la sortie d’une toute nouvelle bande-annonce pour le redémarrage. Bien que bref, le teaser inquiétant donne un aperçu de Jamie Clayton en tant que nouveau Hell Priest, alias Pinhead, avec un regard sur son visage caché derrière les lettres émouvantes du logo officiel du film. Le teaser, diffusé sur YouTube et intégré ci-dessous, note également que le film commencera à être diffusé sur Hulu le 7 octobre 2022, juste à temps pour la saison d’Halloween.

Alors qu’il y a eu beaucoup Hellraiser films des années passées, ce nouveau redémarrage de Hulu est remarquable en ce qu’il ramène Clive Barker dans la franchise. Barker, qui a écrit la nouvelle originale qui a inspiré le film de 1987 qu’il a également réalisé, n’avait pas été impliqué dans la franchise depuis qu’il était producteur en 1996. Hellraiser: Lignée de sang, le quatrième volet de la série. Il a été rapporté en 2020 que Barker avait racheté les droits de Hellraiser et produirait ce nouveau redémarrage pour Hulu.

David Bruckner (La maison de nuit) a dirigé le nouveau Hellraiser utilisant un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski avec une histoire de David Goyer, Ben Collins et Piotrowski. Jaime Clayton (Sens8) joue le nouveau Pinhead avec le casting comprenant également Odessa A’zion (Grande Armée), Adam Faison (Tout va bien se passer), Drew Starkey (Le diable tout le temps), Brandon Flynn (13 raisons pour lesquelles), Aoife Hinds (Personnes normales), Jason Liles (Stéréoscope), Yinka Olorunnife (Le transporteur), Selina Lo (Q8 déchaîné), Zachary Hing (Halo), Kit Clarke (Léonard), avec Goran Visnjic (Les garçons), et Hiam Abbass (Coureur de lame 2049).

Jamie Clayton a fourni un aperçu de sa transformation

Le teaser ci-dessus fournit notre meilleur aperçu à ce jour du nouveau Pinhead, bien que Jamie Clayton ait précédemment révélé un aperçu de sa transformation en méchant d’horreur emblématique. Sur Instagram, Clayton a posté une vidéo d’elle-même dans la chaise de maquillage, bien que les images n’aient pas révélé un regard fini sur le maquillage terminé. Il reste à voir combien de fans d’horreur Pinhead verront avant que le film ne fasse ses débuts en streaming.

Célèbre, la légende de l’horreur Doug Bradley a fait ses débuts en tant que Pinhead, alias Hell Priest, dans le Hellraiser original. C’était un rôle qu’il a repris pour la plupart des suites de la franchise, apparaissant dans les sept films suivants avec Hellraiser: Hellworld en 2006 comme son dernier film. Le rôle serait refondu avec Stephan Smith Collins pour le film de 2011 Hellraiser : Révélations tandis que Paul T. Taylor deviendrait le troisième acteur Pinhead avec ses débuts en 2018 Hellraiser: Jugement. Cependant, de nombreux fans de la nouvelle originale de Clive Barker sont ravis du casting, car son incarnation est plus précise par rapport à la description du personnage dans le livre.

Le nouveau Hellraiser est prévu pour la première sur Hulu le 7 octobre 2022. Après l’énorme succès de Proie sur le streamer, peut-être que Hulu a trouvé de l’or en faisant revivre les propriétés d’horreur classiques, mais il reste à voir si Hellraiser atteint des sommets similaires.