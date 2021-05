Le teaser de Pokémon Journey montre Gary de retour

Pokémon Journeys: la série a montré le premier clip du retour de Gary Oak avec le teaser du prochain épisode de la série.

Pokémon Journeys a innové pour la franchise en évitant le format habituel de celle-ci Ketchum aux cendres s’aventure à travers une seule région et à la place, maintenant Ash et Goh Ils explorent toutes les régions introduites par la franchise jusqu’à présent.

L’épisode 68 de la série sera le premier épisode dans lequel Gary fera son retour, et cela lance un nouvel arc formidable pour l’anime. Ash et Goh se rendront à Pallet Town pour la première fois depuis longtemps, et non seulement il se rencontrera Professeur Oak et tous les Pokémon qu’Ash a attrapés, mais aussi avec Gary.

Pokémon Journeys a eu toutes sortes de bons retours de visages familiers du passé, et l’un des plus gros retours est toujours en cours, car le plus grand rival d’Ash a toujours été Gary Oak et il reviendra à l’anime.