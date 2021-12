Le teaser de Matrix Resurrections révèle un premier regard sur Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe

Le mystère qui entoure Les résurrections matricielles devient plus profond, avec le dernier teaser révélant notre premier aperçu du retour de Jada Pinkett Smith en tant que combattante de la liberté et capitaine des Logos, Niobe. En plus d’offrir un autre aperçu de tous les coups de poing, coups de pied et arrêts de balles, généralement impliqués dans une aventure se déroulant dans The Matrix, la dernière annonce confirme qu’une nouvelle bande-annonce et d’autres annonces devraient atterrir demain, avec la nouvelle séquence continue pour retirer le voile drapé sur l’intrigue, et comment Neo de Keanu Reeves et Trinity de Carrie-Anne Moss sont revenus …

« C’est si facile d’oublier à quel point la Matrix vous fait du bruit », prévient Niobe de Pinkett Smith dans la bande-annonce. « Quelque chose d’autre fait le même genre de bruit : la guerre. » Ainsi, malgré une trêve conclue lors de la conclusion pleine d’action des années 2003 Les révolutions matricielles, il semble que la bataille entre l’homme et la machine ait recommencé, les humains survivants se tournant sans aucun doute vers The One pour sauver la situation.

Introduit dans La matrice rechargée, Niobe est un allié de Neo. Capitaine d’un aéroglisseur de Zion, le Logos, Niobe a déjà eu une relation amoureuse avec Morpheus, et bien qu’elle ne soit pas tout à fait d’accord avec l’idée de la prophétie, elle croit en Neo, aidant The One quand et où elle le peut. Survivant aux événements de la trilogie précédente, l’implication de Niobe dans Les résurrections matricielles est connu depuis un certain temps, notre premier regard sur le retour du personnage révélant qu’elle a considérablement vieilli, ce qui confirme peut-être les rumeurs antérieures selon lesquelles le quatrième volet reprendrait environ 60 ans après les événements des films précédents.





Smith a récemment discuté de ce qui l’a amenée à rejoindre la franchise en premier lieu, l’actrice disant: « Je me souviens avoir obtenu les storyboards quand ils voulaient que Will joue Neo. J’allais dire « Mec, c’est vraiment révolutionnaire. C’est comme un anime japonais [but in] live-action. » Cela n’avait jamais été fait auparavant. Je suis un grand fan d’animation japonaise, alors à partir de ce moment-là, ils m’ont eu. Quand ils m’ont appelé pour jouer Niobe [for the 2003 sequels The Matrix Reloaded and The Matrix Revolutions], je n’ai rien eu à lire. J’étais dedans. »

Les résurrections matricielles espère poursuivre cette approche révolutionnaire du cinéma d’action et de science-fiction, avec l’écrivain David Mitchell, qui a co-écrit le scénario aux côtés de la réalisatrice Lana Wachowski, taquinant récemment les nobles aspirations de la suite. « J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient cependant les trois Matrix qui ont précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Elle a également réalisé quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’elle subvertit les règles des blockbusters. »





Réalisé par Lana Wachowski et avec Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci, Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.





