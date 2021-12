Le teaser de Matrix Resurrections montre que la nostalgie est la clé

La dernière bande-annonce de la suite d’action de science-fiction à venir Les résurrections matricielles continue de taquiner la méta-relation intrigante du film avec le reste de la franchise. Le bref clip montre Neo rencontrant le nouveau Morpheus plus jeune (joué par la star d’Aquaman Yahya Abdul-Mateen II) sur fond de séquences du premier La matrice sortie, qui comprend des images de l’itération emblématique de Laurence Fishburne du chef de la résistance.

Bien qu’il y ait eu des théories postulant que Les résurrections matricielles effacerait une grande partie de la franchise précédente de canon, ce qui s’est maintenant avéré être loin d’être le cas, le suivi tant attendu adoptant plutôt une approche beaucoup plus intéressante par rapport à ses prédécesseurs. En plus de révéler que la résistance utilise désormais divers portails pour se déplacer dans la matrice, similaires aux différentes portes utilisées dans La matrice rechargée, les choses deviennent rapidement très méta lorsque Neo se fait dire par le nouveau Morpheus que « Rien ne réconforte l’anxiété comme un peu de nostalgie », tout en regardant des images de ses aventures précédentes.

Les suites héritées sont souvent critiquées pour leur dépendance à la nostalgie, avec des goûts comme Chasseurs de fantômes : l’au-delà étant l’exemple le plus récent, mais il semble que Les résurrections matricielles s’attaquera à cela de front, en l’intégrant même à l’histoire, car ce nouveau groupe de combattants de la liberté utilise cette technique émotive parfois bon marché pour attirer Neo dans le combat.

Il y a eu beaucoup de références au concept de déjà vu dans les derniers supports marketing pour Les résurrections matricielles, quelque chose qui était un élément crucial de la trilogie précédente, et cela ressemble au quatrième film de La matrice la franchise tentera d’intégrer la nature répétitive des suites dans le récit. Reste à voir si cette approche consciente de soi fonctionnera, mais c’est certainement un moyen intéressant de reconnecter le public à ce monde.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity respectivement, ainsi que Jada Pinkett Smith, qui reprendra également les rôles de Niobe des films précédents. Le reste de la distribution est composé de Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.

Plusieurs descriptions de personnages ont également été publiées depuis, chacune écartant légèrement le rideau sur certains des mystères centraux du film. Il est confirmé que la star de Candyman, Yahya Abdul-Mateen II, joue « le sage et mondain Morpheus qui, comme toujours, sert de guide à Neo tout en remplissant son propre objectif dans un voyage très singulier de découverte de soi », mais cela peut-il version de l’ancien mentor de Neo fait-elle vraiment confiance ? Pendant ce temps, le rôle de la star de Mindhunter Jonathan Groff s’est maintenant révélé être de nature extrêmement méchante, le mystérieux personnage étant présenté dans The Matrix Resurrections en tant que « partenaire commercial de Thomas Anderson, un type d’entreprise habile et confiant avec un charme insouciant, un sourire désarmant et un œil en fin de compte, tout ce que M. Anderson n’est pas.





Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.





