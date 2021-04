Le teaser de l’émission télévisée Chucky arrive alors que de plus en plus de vétérans du jeu pour enfants reviennent

Nous avons un nouveau teaser, ainsi que des informations de casting mises à jour pour Chucky, le prochain Un jeu d’enfant Émission de télévision. En plus de quelques images des coulisses qui présentent la marionnette pratique créée pour la série, des visages plus familiers rejoignent le dernier chapitre de la franchise d’horreur de longue date. Alex Vincent, qui a joué Andy Barclay dans le film original, ainsi que Christine Elise McCarthy, qui a joué la sœur adoptive du garçon, reprennent tous les deux leurs rôles.

Il est. À venir. Retour.@RealDonMancini présente #CHUCKY, une nouvelle série originale en première sur SYFY et @USA_Network cet automne. pic.twitter.com/J4PjklE3iG – SYFY (@SYFY) 5 avril 2021

Tout d’abord, le teaser donne un aperçu du processus permettant de donner vie au tueur emblématique sur le petit écran. Nous voyons certains des mécanismes internes robotiques de la marionnette Chucky, et nous voyons même le slasher balancer un couteau. Les images ont été révélées avec le slogan «Il est temps de renouer avec un vieil ami». Cela signifie que le spectacle utilisera des effets pratiques dans la mesure du possible, par opposition à CGI.

Quant au casting, Alex Vincent reviendra sous le nom d’Andy Barclay. Vincent a joué le rôle dans Un jeu d’enfant et Jeu d’enfant 2, avant de revenir dans les entrées ultérieures Curse of Chucky et Cult of Chucky. Christine Elise McCarthy, quant à elle, revient en tant que Kyle, que nous avons rencontré pour la première fois Jeu d’enfant 2. Le créateur de la franchise Don Mancini, qui dirige la série en tant que producteur exécutif / scénariste / réalisateur, avait ceci à dire.

« Il est si important de donner à Chucky de nouvelles armes, de nouvelles stratégies et de nouveaux objectifs, de nouveaux objectifs. Chucky a un objectif différent dans l’émission télévisée qu’il n’a jamais eu auparavant et c’est spécifiquement quelque chose qui est conçu pour évoquer quelque chose qui se passe dans l’air du temps. aujourd’hui. »

D’autres visages et voix familiers seront également de retour. Brad Dourif, qui a interprété la poupée tueuse emblématique depuis la création de la franchise en 1988, est de retour. La seule fois où Dourif n’a pas exprimé Chucky était dans le 2019 Un jeu d’enfant reboot, qui mettait en vedette Mark Hamill dans le rôle. Jennifer Tilly sera également de retour dans le rôle de Tiffany, et Fiona Dourif, qui a joué Nica dans les deux films précédents, est également de retour. Les nouveaux membres de la distribution incluent Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Cliquet), Alyvia Alyn Lind (Aube), Bjorgvin Arnarson (Le septième jour) et Devon Sawa (Destination finale).

Chucky ramasse dans une petite ville américaine qui est plongée dans le chaos lorsqu’une certaine poupée se présente à une vente de garage locale. Naturellement, des meurtres commencent à se produire et à mesure que les corps s’accumulent, les sales secrets et les hypocrisies de la ville sont révélés. L’émission creusera également enfin dans la trame de fond du slasher emblématique. Avant de transférer son esprit dans la poupée, le tueur Charles Lee Ray était un homme, dont la trame de fond est en grande partie mystérieuse.

La production est actuellement en cours sur le spectacle. David Kirschner, Harley Peyton, Nick Antosca et Alex Hedlund produisent aux côtés de Don Mancini. Chucky n’a pas encore de date de sortie ferme, mais il fera ses débuts cet automne à la fois sur Syfy et USA Network. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Syfy.

Sujets: Childs Play