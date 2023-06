Le teaser de la saison 2 de Squid Game révèle un nouveau casting et un casting de retour à Netflix Tudum

Drawer Canap convertible 2 places en tissu bouclette gris clair - Gris - Size: 132x80x84cm

Vous en r viez, Drawer l'a fait ! Notre best-seller, le canap convertible 2 places Belushi, se d cline d sormais dans une version bouclette. Vous n'avez pas pu passer c t , c'est LE mat riau qui cartonne cette saison ; on doit son retour fracassant la tendance 70's qui remet au go t du jour de jolies mati res et motifs oubli s. Bref, on sait que vous adorez la bouclette autant que nous alors on vous fait plaisir en vous proposant un canap dans l'air du temps et abordable. On fait les pr sentations ? Pour cette nouvelle version bouclette, on a gard tous les l ments qui vous font craquer chez ce petit canap : un design tudi pour offrir un confort optimal tout en engendrant un encombrement minimal, des lignes pur es aux influences nordiques, 2 coussins cosy et de jolis pieds en bois. Des amis ou de la famille de passage ? Votre canap convertible 2 places Belushi se transforme en un lit d'appoint en quelques mouvements seulement : son dossier s'incline gr ce un m canisme clic-clac et 2 pieds escamotables cach s derri re le dossier. Le petit + : accompagnez votre canap Belushi en bouclette d'un pouf assorti afin de cr er un coin salon coh rent et 100% cocooning. Existe aussi en tissu, en velours et en velours c tel . Caract ristiques techniques :Structure : pin et panneau de particule de bois, pieds en bois massifConfort : mousse recycl e 50kg/m3 + mousse poly ther 12kg/m3Rev tement : tissu 100% polyester non d houssable Dimensions coussins : 59x39 cmMontage : pieds et accoudoirs assembler