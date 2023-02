Le teaser de la petite sirène révèle plus d’Ariel de Halle Bailey, premier regard sur Ursula de Melissa McCarthy

Une nouvelle bande-annonce vient d’être publiée par Disney pour son prochain remake en direct de La petite Sirène. Présentation Halle Bailey En tant qu’Ariel, le teaser comprend de nouvelles images de la sirène s’amusant avec ses amis poissons au fond de la mer, mais ce ne sont pas tous des moments heureux. Le teaser fournit notre premier regard officiel sur Mélissa McCarthy comme Ursula la sorcière de la mer, tandis que nous pouvons également entendre le caquetage maniaque du méchant à la fin de la vidéo. Vous pouvez regarder le teaser de 30 secondes ci-dessous, via Walt Disney Studios.





Partager la bande-annonce sur TwitterBailey a déclaré : « Je suis ravi de poursuivre la célébration du Disney 100 avec ce nouveau regard sur La petite Sirèneplus que 100 jours avant qu’il n’arrive en salles ! »

Il y avait des rumeurs selon lesquelles un nouveau teaser ou une nouvelle bande-annonce serait diffusé pendant le Super Bowl. Lorsque cela ne s’est pas produit, certains fans ont exprimé leur déception. Mais il s’avère qu’un teaser avec de nouvelles images était imminent, et sa sortie semble suggérer qu’une bande-annonce plus longue pourrait également arriver bientôt. Actuellement, le film est en post-production et le réalisateur Rob Marshall a récemment révélé qu’il ne devrait pas avoir le film prêt pour les salles avant la fin mars.





Ursula arrive dans la nouvelle bande-annonce

Rob Marshall (Chicago, Le retour de Mary Poppins) réalise le film, en utilisant un scénario de David Magee (La vie de Pi, À la recherche de Neverland). Avec Bailey et McCarthy, La petite Sirène met en vedette Daveed Diggs (Hamilton) comme la voix de Sébastien, Jacob Tremblay (Lucas) en tant que voix de Flounder, Awkwafina (Raya et le dernier dragon) en tant que voix de Scuttle, Jonah Hauer-King (Le retour d’un chien à la maison) comme Prince Eric, Art Malik (Patrie) comme Sir Grimsby, Noma Dumezweni (Le retour de Mary Poppins) en tant que reine Selina et Javier Bardem (Être les Ricardos) en tant que roi Triton.

Le synopsis officiel du film est le suivant :

La Petite Sirène est l’histoire bien-aimée d’Ariel, une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d’aventure. La plus jeune des filles du roi Triton, et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer et, lors de sa visite à la surface, tombe amoureuse du fringant prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur. Elle conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ursula, qui lui donne une chance de vivre sur terre, mais met finalement sa vie – et la couronne de son père – en danger.

La petite Sirène sortira dans les salles de cinéma le 26 mai 2023.