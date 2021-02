Le teaser de Jupiter’s Legacy révèle la nouvelle série de super-héros de Mark Millar pour Netflix

Netflix a partagé une nouvelle bande-annonce pour Jupiter’s Legacy, qui apporte une date de sortie pour la prochaine série de super-héros. Le spectacle est basé sur les romans graphiques du même nom de Mark Millar et Frank Quitely. Il est décrit comme «un drame épique de super-héros qui s’étend sur des décennies et navigue dans la dynamique complexe de la famille, du pouvoir et de la loyauté». C’est également la première série à voir le jour après l’acquisition de Millarworld par Netflix en 2017.

Le teaser ne nous donne rien en tant que métrage réel. Au lieu de cela, nous entendons une voix off de Josh Duhamel, qui joue l’un des personnages de la série. Cela conduit lentement à la révélation du titre et du logo. Nous obtenons ensuite une date de sortie officielle, qui est désormais fixée au 7 mai. Dans cet esprit, nous devrions nous attendre à voir une bande-annonce complète le plus tôt possible. Le personnage de Duhamel peut être entendu dire ce qui suit dans la vidéo.

« Un jour, tu seras plus fort que quiconque dans le monde. Chaque mal que tu peux imaginer va se dresser contre l’humanité, non pas pour la justice, mais pour la vengeance. Et tu vas être l’avenir. »

Imagic Comics a initialement publié le livre en 2013. Selon l’éditeur, « Les plus grands héros du monde ont vieilli et leur héritage est empoisonné pour les enfants qui ne seront jamais à la hauteur de leurs parents remarquables. » Dans la version Netflix de L’héritage de Jupiter, après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros du monde doit se tourner vers leurs enfants pour perpétuer leur héritage. Cependant, les tensions augmentent alors que les jeunes super-héros, mangeurs pour prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents et des normes personnelles exigeantes.

Sang Kyu Kim (Carbone modifié, Les morts qui marchent) sert de showrunner et de producteur exécutif pour la série. Mark Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott et Frank Quitely sont également producteurs exécutifs. Le casting comprend également Leslie Bibb (Homme de fer), Ben Daniels (Château de cartes), Elena Kampouris (Mon gros mariage grecque 2), Andrew Horton (Il est venu du désert), Mike Wade (L’équipe SEAL) et Matt Lanter (Intemporel).

Marvel est enfermé à Disney et DC est fermement en place chez Warner Bros.Les autres entreprises qui souhaitent se lancer dans le film de super-héros / bande dessinée et le jeu télévisé doivent chercher ailleurs. Netflix le savait et s’est tourné vers Mark Millar en 2017, acquérant sa société, Millarworld, et tous les titres de sa bibliothèque. Certains des autres titres bien connus de l’éditeur comprennent Kingsman et Déchirer, foutre une branlée, bien que ces droits soient liés ailleurs en raison d’accords conclus avant l’achat de Netflix.

Dans tous les cas, cela donne au service de streaming toute une société de bandes dessinées à partir de laquelle tirer parti pour de futures adaptations. Certains des autres projets Millarworld en cours comprennent Jésus américain, Impératrice, Huck et Sharkey le chasseur de primes. L’héritage de Jupiter arrive le 7 mai sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de consulter le teaser par vous-même.

