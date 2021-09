Le teaser de Don’t Worry Darling révèle les styles de Florence Pugh et Harry dans le thriller d’Olivia Wilde

Le nouveau thriller psychologique Ne t’inquiète pas chérie, réalisé et mettant en vedette Olivia Wilde, est publié par New Line Cinema à l’automne 2022. Cependant, nous avons beaucoup de nouvelles concernant ce projet. Ne t’inquiète pas chérie a un line-up vraiment intéressant qui comprend Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, KiKi Layne et Gemma Chan. Aujourd’hui, New Line Cinema a annoncé que Ne t’inquiète pas chérie sortira en salles le 23 septembre 2022. Alors oui, nous avons un peu de temps avant l’arrivée du film final, mais nous avons un petit teaser pour nous aider.

Bien que ce ne soit pas grand-chose, au moins nous avons un petit aperçu de l’intérieur. L’histoire (ou ce que nous savons de toute façon) se déroule comme suit. « Une femme au foyer des années 1950 (Florence Pugh) vivant avec son mari dans une communauté expérimentale utopique commence à craindre que sa prestigieuse entreprise ne cache des secrets inquiétants. »

La version originale du script a été écrite par Shane et Carey Van Dyke (Le silence). Nous savons maintenant que Katie Silberman aurait fait une réécriture complète pour le Olivia Wilde film réalisé. Nous savons également que Roy Lee de Vertigo Entertainment (CE, L’anneau) produit aux côtés de Wilde et Silberman, avec Catherine Hardwicke comme productrice exécutive.

Ne t’inquiète pas chérie a commencé à tourner à Los Angeles fin 2020, mais comme tant d’autres films, ils ont dû interrompre la production (pendant deux semaines) après qu’une personne sur le plateau a été testée positive pour COVID-19. La liste des films avec lesquels cela s’est produit est interminable. Films dont Jurassic World : Dominion, Le Batman » et Plus ils tombent. Bien sûr, chaque fois que vous vous arrêtez et recommencez, cela retarde la sortie du film. Ne t’inquiète pas chérie production emballée en février 2021.

Les premières réactions de nombreuses personnes après avoir vu le teaser sont bonnes car elles en ressentent toutes une sensation dérangeante. Une chose est sûre, les fans ne seront pas contents de devoir attendre une année entière pour voir Florence Pugh et Harry Styles partout dans le thriller psychologique des années 1950.

L’idée qu’il existe une utopie parfaite dans les années 50 est un concept amusant. Bien sûr, rien ne semble parfait et nous savons que le niveau le plus profond sera gardé secret jusqu’à la sortie du film. J’imagine qu’une bande-annonce complète arrivera au début de l’année prochaine ou au moins d’ici l’été tant que nous n’aurons plus de retard à Hollywood ou dans le monde.

Avec la distribution que ce film a réunie, cela ressemble à un succès et semble vouloir sortir selon le calendrier actuel. Que pensez-vous de la bande-annonce ? Des prédictions sur qui se cache derrière cette utopie ? Le concept semble un peu familier car nous avons déjà vu des concepts comme celui-ci ou du moins des parties d’entre eux. Cependant, ce film semble que nous avons plus à l’histoire. Assurez-vous de nous suivre pour d’autres nouvelles ainsi que pour toutes les dernières nouvelles en matière de films.

