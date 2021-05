Le teaser de Digimon Adventure Reboot montre leur bataille finale

Aventure Digimon Il anticipe une bataille finale intense avec l’aperçu de son prochain grand épisode. La série animée de redémarrage a été conçue pour un combat contre l’ancien Dark Digimon, Millenniumon, à travers le dernier arc de la série.

Digimon Adventure: ép. 50 « La fin, la bataille sacrée ultime » Pendant la fureur de Millenniumon, Hikari, Tailmon, les autres enfants élus et leur Digimon se battent en croyant que Taichi et War Greymon, dont le sort est inconnu, sont en sécurité. Et Taichi et War Greymon n’ont pas abandonné … pic.twitter.com/CTGhqVOLmB – Wikimon (@Wikimon_news)

23 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite semble avoir un croisement Mistborn: The Final Empire

Le Digi Chosen est allé à FAGA dans une tentative d’empêcher Millenniumon de renaître dans un nouveau corps, mais ils ont échoué comme le plus récent épisode de la série l’a vu Millenniumon réussir à relancer quand même malgré tous vos efforts.

Maintenant, la bataille finale contre ce Digimon of Darkness est en cours avec le prochain épisode.

Intitulé « The End, The Last Holy Battle », l’aperçu de l’épisode 50 de la série montre une attaque totale entre Tai, Wargreymon et Millenniumon. Il semble également y avoir un aperçu de certaines nouvelles Mega Evolutions pour le prochain épisode et il semble que cela pourrait vraiment être le dernier affrontement entre le Saint et le Dark Digimon dans le prochain épisode.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Hero Academia affichera une erreur One For All

Avec la question de savoir si Millenniumon peut être battu et avec quelques épisodes à faire (et Mega Evolutions soi-disant en cours), la question est de savoir ce qui pourrait venir ensuite pour le Digi Chosen.