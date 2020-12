Le teaser de Death to 2020 révèle un faux documentaire Netflix du créateur de Black Mirror

Prépare-toi pour Mort jusqu’en 2020. Le prochain faux documentaire de Charlie Brooker pour 2020 a maintenant un titre officiel. De plus, Netflix a publié un teaser pour le mystérieux projet. 2020 a été une année difficile pour tout le monde et Booker cherche à redonner sous forme de divertissement. Une vision satirique de 2020 ressemble à quelque chose que presque tout le monde peut prendre à ce moment-là, alors j’espère que Booker et Netflix seront en mesure de lancer le projet mystérieux bientôt.

Le faux documentaire 2020 est officiellement intitulé Mort jusqu’en 2020. Cela doit être le meilleur titre pour un partenariat à venir avec Netflix et Charlie Brooker, car c’est quelque chose que nous pouvons tous comprendre. L’annonce du titre est accompagnée d’un petit teaser, qui ne révèle aucune séquence. Au lieu de cela, il déclare: « Même les créateurs de Miroir noir ne pouvait pas rattraper cette année, mais ils ont quelque chose à ajouter … Mort jusqu’en 2020« Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais Netflix dit qu’elle arrive bientôt.

Death to 2020 met en vedette Hugh Grant en tant qu’historien. « Je fais quelque chose demain, en fait. Charlie Brooker a écrit un faux documentaire sur 2020. C’est pour Netflix, et je suis un historien qui est interviewé sur l’année », a déclaré Grant dans une nouvelle interview. « Je suis assez répulsif, en fait! Et vous aimerez ma perruque. » L’acteur n’a pas divulgué d’autres informations sur le projet, même si cela semble déjà assez intrigant avec le peu d’informations que nous avons à ce sujet pour le moment. Brooker lui-même reste assez discret Mort jusqu’en 2020 aussi.

En mai, Charlie Brooker a été interrogé sur ses projets futurs. « J’ai été occupé à faire des choses », a déclaré Brooker. « Je ne sais pas ce que je peux dire sur ce que je fais et ce que je ne fais pas. Pour le moment, je ne sais pas quel ventre il y aurait pour des histoires de sociétés qui s’effondrent, donc je ne travaille pas sur aucune de celles [Black Mirror episodes]. Je suis en quelque sorte désireux de revoir mes compétences en bande dessinée, alors j’ai écrit des scripts pour me faire rire. « Il semble que Brooker parlait de Mort jusqu’en 2020 tout le chemin du retour en mai de cette année.

Jusqu’à présent, il semble que Charlie Brooker s’éloigne assez loin des thèmes de science-fiction du Miroir noir séries. Au lieu de cela, il injecte une partie de son humour dans une année qui a été éprouvante pour tout le monde dans le monde. Brooker est bien connu au Royaume-Uni pour sa série Annual Wipe pour la BBC, « qui était un regard sombre et comique sur les événements d’actualité et les moments culturels de l’année. Elle a été diffusée sur le diffuseur public britannique entre 2006 et 2016 ». Brooker a dû démissionner après avoir concentré son attention sur Miroir noir, mais ces lingettes peuvent donner aux fans curieux une idée de ce à quoi s’attendre pour son projet 2020. Vous pouvez consulter le premier teaser de Mort jusqu’en 2020 ci-dessus, grâce à Twitter de Charlie Brooker Compte.

Sujets: Mockumentary Netflix 2020, Netflix, Streaming