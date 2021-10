Le teaser de Batman lance un avertissement avant les débuts d’une nouvelle bande-annonce à DC Fandome ce week-end

Aujourd’hui, DC a publié un nouveau teaser pour le prochain film de Robert Pattinson Le Batman avant la sortie de la nouvelle bande-annonce lors de l’événement DC FanDome de ce week-end. Le teaser est à la hauteur de ce nom car il est très court, mais il donne un sentiment inquiétant d’obscurité qui nous a été promis par cette dernière itération du Dark Knight, et présente un signal de chauve-souris solitaire projeté en rouge profond dans le ciel , tout en annonçant l’arrivée imminente de la bande-annonce le 16 octobre et est accompagné de la phrase « Ce n’est pas seulement un signal, c’est un avertissement », qui est dit par Robert Pattinson à pleine voix de Batman.

« Ce n’est pas seulement un signal ; c’est un avertissement. ❤️ ce Tweet pour les rappels avant et quand #Le Batman est libérée. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4 – Le Batman (@TheBatman) 14 octobre 2021

Il y en a encore qui s’attendent à ce que la version de Robert Pattinson du super-héros emblématique manque la cible et ne soit pas à la hauteur des attentes qui lui sont posées, mais d’après les images vues jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose à suggérer que l’ancien crépuscule star n’est pas à la hauteur pour apporter une nouvelle facette au personnage, qui sera une version beaucoup plus ancienne que toute autre montrée sur grand écran. Basé principalement autour de la « deuxième année » de l’époque de Bruce Wayne en tant que Batman et il ne sera pas le combattant du crime chevronné qui a été décrit par Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck, mais cela ne signifie pas qu’il le fera ‘ Je ne serais pas au milieu de séquences d’action sérieuses.

Robert Pattinson lui-même a taquiné les friandises en magasin pour les fans lors de l’événement de cette semaine en parlant à Variété il y a quelques semaines. Il a dit : « Moi et Zoé [Kravitz] fait des trucs. C’est une petite chose amusante. Il y a beaucoup de petites surprises pour cela. » Cependant, comme tout le monde lié au film, il n’allait rien d’autre à propos du film ou de ce qui va arriver samedi, mais nous savons qu’ainsi que la deuxième bande-annonce nous va également découvrir plus d’informations sur l’intrigue de Matt Reeves et de l’équipe, avec beaucoup d’espoir d’obtenir plus de détails sur les nombreux méchants qui apparaissent dans le film.

Il y a beaucoup d’investissements dans Le Batman avant même que le film ne soit vu au cinéma, avec la série Gotham PD. se dirige déjà vers HBO Max, qui se concentrera sur le travail des meilleurs de Gotham sous le commandement du commissaire Gordon, et aussi un fort indice que Warner Bros. a déjà donné le feu vert à une suite de Le Batman. On s’attendait toujours à ce que le film forme la base d’un nouvel univers de Batman et soit également le début d’une nouvelle trilogie de films basée sur le croisé capé de Pattinson. En plus de cela, le scooper régulier de films Daniel Richtman a confirmé qu’une série dérivée centrée sur le Pingouin de Colin Farrell et a suggéré que deux autres séries dérivées sont également en développement.

Bien que cela semble être une grande confiance dans un premier film non testé, Warner Bros. a voulu étendre sa sortie d’univers DC sur HBO Max et il y a moins de projections plus susceptibles d’être un succès garanti que celui lié à Batman. Avec une approche similaire à celle de James Gunn La brigade suicide – qui voit son Pacificateur Les retombées attirent toutes l’attention sur DC FanDome avant sa sortie en janvier – avec de nombreuses retombées actuellement en cours de discussion pour un futur déploiement sur la plate-forme de streaming. Le Batman arrive en salles le 4 mars 2022

