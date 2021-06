Le teaser d’American Horror Stories arrive, la peur prend une nouvelle forme dans le spin-off de Twisted Anthology

L’univers troublant de Ryan Murphy s’agrandit cet été avec Histoires d’horreur américaines la première des deux premiers épisodes (sept épisodes dans son intégralité) le 15 juillet exclusivement sur FX sur Hulu, et histoire d’horreur américaine Première de la saison 10 le 25 août. La série dérivée comprendra des vignettes épisodiques, tandis que sa série actuelle American Horror Story : Double long métrage commencera deux nouvelles histoires cauchemardesques au cours d’une saison.

Plus d’horreur que vous ne pouvez en supporter. American Horror Stories sera présenté en exclusivité le 15 juillet sur #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR – AmericanHorrorStory (@AHSFX) 15 juin 2021

Ryan Murphy donne un aperçu de ce qui nous attend : « Nous faisons des épisodes autonomes d’une heure explorant les mythes, les légendes et les traditions d’horreur. histoire d’horreur américaine stars que vous connaissez et aimez. » Les précédents épisodes du créateur ont refroidi le public en utilisant son AHS les anciens élèves jouent des rôles en constante évolution avec des décors de base sur le thème de l’horreur de cultes, d’asiles d’aliénés, d’hôtels hantés, de sorcières et plus encore. Ce teaser de 15 secondes ne révèle rien, ne nous donnant que les éclairs effrayants d’images inquiétantes et de sons cryptiques que nous connaissons comme l’introduction emblématique des paysages en métamorphose de Murphy.

ce ne sont pas vos histoires typiques au coucher. « American Horror Story » sera présenté le 15 juillet en exclusivité sur #FXonHulupic.twitter.com/qfqfki3kkE – Réseaux FX (@FXNetworks) 3 juin 2021

De nombreux membres de la famille de Ryan Murphy sont de retour, notamment Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock et Denis O’Hare, ainsi que les nouveaux membres de la distribution Macaulay Culkin et Neal McDonough (jouant pas LE Dwight « Ike » Eisenhower) ayant été confirmé. Evan Peters, AHS pilier, a été répandu pour reprendre son rôle de Tate Langdon de la première saison de histoire d’horreur américaine, Maison du meurtre.

plus d’horreur que vous ne pouvez en supporter. @ahsfx: premier long métrage double le 25 août sur FX et le lendemain sur #FXonHulupic.twitter.com/dkjvo7Q7vV – Réseaux FX (@FXNetworks) 3 juin 2021

Alors qu’Emma Roberts et Jessica Lange seront absentes de cette histoire, Ryan Murphy a annoncé sur Instagram, « Très heureux d’annoncer que Kaia Gerber rejoint la famille American Horror Story. » En parlant de travailler sur Fonctionnalité double, la favorite des fans, Sarah Paulson, a discuté plus tôt cette année des protocoles mis en place pour travailler sur le plateau pendant la pandémie en déclarant: « En termes de protocoles, vous ne pouvez même pas imaginer les courriels que je reçois et les documents que je reçois. Et le la considération autour de tout cela a été extraordinaire. »

Murphy’s IG dit de la saison 10, Fonctionnalité double il y aura « deux histoires horribles… une saison ». Une histoire se déroulera « au bord de la mer », tandis que l’autre se déroulera « au bord du sable ». Il a également laissé entendre qu’il travaillerait davantage avec Macaulay Culkin. « Je suis ravi qu’il soit dans mon monde parce que je pense… Je vais vouloir faire beaucoup de choses avec lui s’il veut travailler, parce que je pense qu’il est fascinant et intéressant, et je pense qu’il a une âme. Il y a à la fois une légèreté et une obscurité avec Macaulay Culkin qui m’attirent. «

Nous devrons simplement attendre et voir ce que Murphy va nous faire réfléchir en août prochain. Et ne vous inquiétez pas, Murphy a été un cuisinier occupé dans sa foutue cuisine ; nous pouvons également être à l’affût de la saison deux de à cliquet, une autre collaboration Murphy/Paulson qui nous ramène à la pré- Vol au dessus d’un nid de coucou, sur Netflix après avoir dévoré notre prochain histoire d’horreur américaine sortie et avons eu notre nouvelle tournure sur le thème avec Histoires d’horreur américaines.

