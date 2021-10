Le TDAH ne peut pas être guéri, mais ses symptômes peuvent être gérés avec une thérapie et des médicaments réguliers

Des années de recherche ont montré que les personnes atteintes de TDAH peuvent réussir lorsqu’elles, leurs familles et leurs enseignants travaillent dur pour développer leurs compétences et changer les comportements qui compliquent la vie quotidienne.

Image de représentation. Crédit : Flickr/amenclinicsphotos

Le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention est un problème de santé mentale courant, mais souvent mal compris.

Les symptômes comprennent l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité – des comportements que tout le monde connaît à un moment ou à un autre. Pour les personnes atteintes de TDAH, ces comportements se produisent fréquemment et interfèrent avec la vie quotidienne à l’école, à la maison et partout ailleurs.

Le TDAH affecte plus de six millions d’enfants américains. Les personnes atteintes de TDAH développent des symptômes avant l’âge de 12 ans, et cela se poursuit généralement jusqu’à l’adolescence et au début de l’âge adulte. La condition peut affecter les gens tout au long de leur vie.

En moyenne, deux élèves dans chaque classe américaine l’ont. Il est important de noter que le TDAH n’est qu’une façon de définir le comportement d’une personne. Cela n’a rien à voir avec votre intelligence ou si vous pouvez vous faire des amis ou exceller dans le sport, la musique ou l’art, ou avec toute autre force.

Qu’est-ce qui cause et ne cause pas le TDAH

Personne ne sait vraiment exactement ce qui cause le TDAH. Les scientifiques pensent que les gènes peuvent jouer un rôle, mais personne ne sait exactement comment à ce stade. Sur la base d’années de résultats de recherche, les scientifiques attribuent cette condition à une combinaison du fonctionnement du cerveau d’une personne et de son environnement personnel.

La recherche a jeté plus de lumière sur ce qui ne cause pas le TDAH. Par exemple, les résultats ne corroborent pas les théories répandues selon lesquelles un excès de sucre ou trop de temps passé sur l’électronique sont responsables de la croissance du nombre d’enfants diagnostiqués avec la maladie depuis 1990 – lorsqu’elle a été détectée chez moins de 2% de tous les enfants américains.

Aujourd’hui, au moins 9,4% des enfants ont ce diagnostic. Sur la base de toutes les recherches que j’ai menées et des autres résultats que j’ai examinés, je pense que cette augmentation est causée par une meilleure identification et une plus grande sensibilisation au TDAH en général, plutôt qu’à une augmentation globale du TDAH.

De même, la façon dont les parents interagissent avec leur enfant ne cause pas le TDAH. Mais les enfants et les adolescents atteints de TDAH ont de nombreux comportements qui nécessitent plus d’implication parentale que leurs pairs.

Changer les comportements comme thérapie

La plupart des psychologues considèrent le TDAH comme une caractéristique qui, comme la couleur ou la taille des yeux, ne peut pas être modifiée. Les médecins ne peuvent pas guérir le TDAH, tout comme ils ne peuvent pas doubler la longueur de vos jambes.

Si quelqu’un avait du mal à atteindre une étagère haute, lui diriez-vous qu’il a juste besoin d’être plus grand ? Bien sûr que non. Mais vous pourriez suggérer qu’ils utilisent un escabeau.

La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens pour les personnes atteintes de TDAH de surmonter les défis que cette condition entraîne. Les preuves soutiennent deux types de traitements distincts.

La thérapie comportementale est généralement mise en œuvre par les parents et les enseignants qui travaillent ensemble. Cela comprend la définition d’objectifs clairs et le retour d’informations sur les progrès accomplis vers ces objectifs, généralement quotidiennement. Une autre caractéristique consiste à offrir des récompenses ou des privilèges lorsque les personnes atteintes de TDAH atteignent leurs objectifs.

L’un des traitements les plus efficaces consiste à apprendre aux parents à faire plus attention lorsque leurs enfants font leurs devoirs et leurs tâches scolaires et se comportent généralement bien. Les parents et les enseignants peuvent aider les enfants en « les surprenant à être bons » plutôt qu’en les corrigeant et en les punissant. En vieillissant, les enfants et les adolescents atteints de TDAH peuvent se fixer des objectifs et travailler dur pour apprendre à rester organisés et à gérer leur journée.

La thérapie comportementale fait une différence parce que le TDAH fonctionne comme une lumière actionnée par un gradateur. Plutôt que d’être simplement allumé ou éteint, il peut être augmenté à un niveau lumineux ou réduit à une faible lueur. De même, les symptômes du TDAH peuvent augmenter ou diminuer en réponse à des situations et des interactions particulières.

Les médicaments peuvent aider

Les stimulants sur ordonnance, tels que l’Adderall et le Ritalin, peuvent aider de nombreuses personnes atteintes de TDAH à se concentrer plus longtemps. Comme avec tous les médicaments, cependant, certaines personnes ne peuvent pas les prendre en raison d’effets secondaires. Certains médicaments non stimulants sont disponibles, mais ils sont généralement moins efficaces.

Les chercheurs ont découvert que la meilleure approche est lorsque la thérapie comportementale commence en premier, en particulier pour les jeunes enfants atteints de TDAH.

Le TDAH peut entraver les grandes transitions. Dans l’enfance et au début de l’âge adulte, cela comprend l’entrée au collège ou au lycée, l’apprentissage de la conduite, l’entrée à l’université ou l’entrée sur le marché du travail. Je crois qu’une attention et un traitement supplémentaires sont généralement nécessaires à ces moments-là.

De nombreuses années de recherche m’ont amené à croire que les personnes atteintes de TDAH peuvent réussir à long terme lorsqu’elles, leurs familles et leurs enseignants travaillent aussi dur que nécessaire pour développer leurs compétences et changer les comportements qui compliquent la vie quotidienne. Cela aide également lorsqu’ils obtiennent ce soutien aussi longtemps que nécessaire.

Gregory Fabiano, professeur de psychologie, Florida International University. Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂