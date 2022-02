Le taux d’inflation s’envole. Biden se prononce sur le moment où les Américains peuvent s’attendre à un soulagement

Le président Joe Biden a déclaré que l’inflation devrait « commencer à diminuer au cours de cette année » alors que les prix continuent d’augmenter à leur rythme le plus élevé en 40 ans.

Biden s’est entretenu avec le présentateur de NBC Nightly News Lester Holt sur un large éventail de sujets, y compris la flambée du taux d’inflation, dans une interview exclusive extraite vendredi AUJOURD’HUI.

La dernière publication de l’indice mensuel des prix à la consommation par le Bureau of Labor Statistics jeudi a indiqué que l’inflation avait augmenté à 7,5% pour le mois de janvier par rapport à la même période l’année dernière, le rythme le plus rapide depuis 1982.

Le ménage américain moyen dépense 276 dollars supplémentaires par mois en biens et services en raison de la hausse de l’inflation, selon Moody’s Analytics Inc.

« Selon les lauréats du prix Nobel, 14 d’entre eux qui m’ont contacté, et un certain nombre de chefs d’entreprise de General Motors à Ford en passant par Intel et les entreprises de services publics que j’ai rencontrées il y a deux jours, hier, cela devrait commencer à diminuer au fur et à mesure. tout au long de cette année », a déclaré Biden.

Les secteurs les plus touchés par les hausses de prix étaient l’alimentation, le logement et l’électricité, selon le rapport de jeudi. Qu’il s’agisse d’une augmentation des prix des œufs et du bacon ou d’entreprises comme Amazon et Disney qui facturent davantage pour leurs services, les Américains ont dû faire face à des prix plus élevés dans divers secteurs.

On a rappelé à Biden qu’il avait déclaré en juillet que les hausses de prix seraient temporaires, mais qu’elles se sont poursuivies plus de six mois plus tard.

« Regardons les raisons de l’inflation », a déclaré Biden. « La raison de l’inflation est que les chaînes d’approvisionnement ont été coupées, ce qui signifie que les produits, par exemple, les automobiles, le manque de puces informatiques pour pouvoir construire ces automobiles afin qu’elles puissent fonctionner. »

Biden a également répondu aux annonces de plusieurs gouverneurs démocrates visant à annuler les exigences relatives aux masques d’intérieur pendant la pandémie dans les écoles et autres lieux.

« Omicron et toutes les variantes ont eu un impact profond sur la psyché du peuple américain », a déclaré Biden. « Par exemple, pensez à tous les enfants qui n’ont pas pu aller à un bal, à toutes les remises de diplômes qui n’ont pas eu lieu, à toutes ces choses, je veux dire que cela a eu un réel impact psychologique. »

Biden a qualifié les décisions d’annuler les mandats de « prématurées », mais a reconnu que « c’est une décision difficile ».

Le président a également évoqué l’impasse tendue avec la Russie au sujet de l’Ukraine et ses interactions avec le président russe Vladimir Poutine.

« J’ai parlé avec Poutine, j’ai parlé avec tous les dirigeants de l’OTAN », a-t-il déclaré. « Je les ai réunis comme je pense qu’ils n’ont jamais été aussi coordonnés dans l’histoire moderne, les dirigeants de l’OTAN, sur ce qu’il faut faire si Poutine bouge.

« Mais je ne pense pas que Poutine se connaisse à ce stade. Il en a la capacité. Je pense que le président Milley dit qu’il pourrait venir dans 72 heures, éliminer Kiev. C’est vrai, il le pourrait. La question est qu’il sait, il a de savoir que s’il le fait, toute la situation pour la Russie changera dans le monde entier. Changera du jour au lendemain. Le coût pour la Russie, à la fois en termes de coût de réputation et de coûts économiques, sera profond.