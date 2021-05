Le taux de natalité aux États-Unis a chuté en 2020

Le taux de natalité aux États-Unis a fortement chuté en 2020, atteignant un niveau record pour la sixième année consécutive, selon un nouveau rapport.

L’année dernière, il y a eu 55,8 naissances pour 1000 femmes américaines âgées de 15 à 44 ans, soit 4% de moins que le taux de 2019, et le taux le plus bas enregistré depuis que le gouvernement a commencé à suivre les taux de natalité en 1909, selon le rapport du National Center. for Health Statistics, qui fait partie des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dans l’ensemble, environ 3,6 millions de bébés sont nés en 2020, ce qui représente une baisse de 4% par rapport au nombre de nés en 2019, et le nombre le plus bas de naissances aux États-Unis depuis plus de 40 ans, selon le rapport.

nous les naissances ont diminué depuis 2014, avec une baisse du taux de natalité et du nombre de naissances de 2% par an en moyenne. Cela signifie que la baisse de 4% du taux de natalité et du nombre de naissances en 2020 était plus élevée que ce qui a été généralement observé ces dernières années.

Même si la pandémie COVID-19 a défini 2020, elle n’a probablement pas joué un grand rôle dans la baisse des naissances de l’année, selon les experts.

« Il est vraiment peu probable que [the pandemic] a eu un effet énorme en 2020 « sur les naissances, a déclaré Karen Guzzo, directrice par intérim du Center for Family & Demographic Research de la Bowling Green State University dans l’Ohio, qui n’était pas impliquée dans le rapport. C’est parce que la plupart des grossesses durent neuf mois, donc De nombreux bébés nés en 2020 ont été conçus en 2019, a noté Guzzo.Et la pandémie n’a en grande partie frappé les États-Unis qu’en mars 2020, ce qui signifie que le plus tôt possible pour s’attendre à voir un effet sur les naissances serait décembre 2020, a-t-elle déclaré. En d’autres termes , si la pandémie avait un effet sur les naissances, elle n’apparaîtrait généralement pas avant 2021.

Cela signifie que d’autres choses qui se sont déroulées en 2019 et au début de 2020 ont probablement eu un effet plus important sur le taux de natalité, a déclaré Guzzo. Pendant cette période, qui a précédé une année électorale, le pays était très polarisé et beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à la direction du pays, a-t-elle déclaré. D’autres facteurs permanents, comme la stabilité de l’emploi et le remboursement de la dette étudiante, peuvent également avoir joué un rôle.

Effet sur les naissances prématurées?

Bien que la pandémie COVID-19 n’ait probablement pas affecté les naissances en 2020 dans l’ensemble, les chercheurs cherchent à savoir si les verrouillages pandémiques ont pu influencer un autre important grossesse issue: naissances prématurées. Étonnamment, le nouveau rapport et d’autres études récentes ont révélé que la pandémie était liée à une réduction des naissances prématurées ou des naissances avant 37 semaines de gestation. Selon le nouveau rapport, le taux de naissances prématurées aux États-Unis a légèrement baissé, passant de 10,23% en 2019 à 10,09% en 2020, marquant la première baisse des taux de prématurité depuis 2014.

Les chercheurs ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer le lien. Par exemple, les verrouillages pandémiques ont forcé de nombreuses personnes à travailler à domicile, ce qui peut avoir conduit à une réduction du stress physique chez les femmes enceintes, en particulier si elles avaient des emplois qui les obligeaient à être debout toute la journée. « Peut-être que cela leur a donné une chance de ralentir » et de ne pas avoir une grossesse aussi éprouvante physiquement, a déclaré Guzzo à 45Secondes.fr.

Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si des facteurs liés à la pandémie étaient vraiment à l’origine de la baisse des naissances prématurées ou si d’autres facteurs ont pu jouer un rôle, comme une augmentation des mortinaissances, ce que certaines études ont suggéré, selon Medpage aujourd’hui .

Perspectives d’avenir

Guzzo pense que la tendance à la baisse des naissances globales se poursuivra. « [It] sera probablement encore plus importante l’année prochaine, « lorsque les effets de la pandémie pourraient entrer en jeu.

Pourtant, la pandémie a déclenché des discussions importantes sur la nécessité de garder les enfants et de congés familiaux pour les parents américains, a déclaré Guzzo. Cela pourrait à son tour conduire à des changements de politique qui facilitent l’équilibre entre le travail et la vie de famille, et peuvent permettre à plus de personnes d’avoir des enfants ou d’augmenter la taille de leur famille.

« Si vous aidez les gens à avoir des familles … alors nous verrons probablement plus de gens avoir des enfants », a déclaré Guzzo.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.