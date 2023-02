Le troisième épisode de The Last of Us, salué par la critique, n’a pas été bien accueilli par certains fans de la série.

Le taux d’approbation de The Last of Us diminue au milieu des plaintes contre les relations homosexuelles et le changement de canon

Le dernier d’entre nous a fait ses débuts avec certaines des critiques d’audience et de critique les plus élevées jamais vues pour une adaptation de jeu vidéo. Au cours de ses deux épisodes suivants, l’audience de la série a grimpé en flèche. Cependant, le troisième épisode a vu le score d’audience de 96% de la série chuter, avec une vague de critiques négatives visant la série par ceux qui sont contrariés par la déviation de l’épisode 3 par rapport au scénario du jeu et la relation gay centrale entre les personnages de Bill et Frank.





Le dernier d’entre nous a été saluée non seulement comme la meilleure adaptation de jeu vidéo, mais aussi comme la plus grande série de tous les temps. Pour beaucoup, cet éloge s’est poursuivi dans le troisième épisode, des millions de personnes qualifiant l’épisode prolongé de l’une des plus grandes séries jamais diffusées à la télévision. Cependant, certains n’étaient pas satisfaits de la série pour son manque d’action d’horreur et la façon dont elle mettait deux des personnages non centraux du jeu au centre de l’épisode.

Dans le jeu vidéo, Joel et Ellie rendent visite à Bill, qui les aide dans leur mission, ayant perdu son partenaire Frank qui a été infecté et a mis fin à ses jours avant leur arrivée. Dans la série, la partie d’ouverture a vu Joel et Ellie décider de rendre visite à Bill et Frank. Le reste de l’épisode remonte ensuite dans le temps pour retracer la relation entre Bill et Frank, de leur rencontre inattendue à leur mort commune. Alors que l’épisode offrait un regard incroyablement intime sur la vie de deux hommes réunis et racontait l’histoire très humaine de l’amour, de la vie et de la perte, ce n’était tout simplement pas ce que certains fans voulaient voir, et ils ont fait connaître leurs sentiments, comme peut le faire à voir ci-dessous.





Le dernier d’entre nous Impossible de suivre le jeu à la lettre

Tandis que Le dernier d’entre nous fournit une série dramatique apocalyptique qui ne repose pas sur des séquences d’action ou des séries interminables de combats sanglants, la traduction du jeu ne peut pas être faite d’une manière qui le reflète exactement pour la simple raison qu’une série télévisée ne peut pas simplement avoir une caméra accrochée à l’épaule de Joel de Pedro Pascal tout au long de l’affaire. Cela signifie que d’autres personnages doivent être développés et que d’autres histoires dans le monde du jeu doivent être développées et explorées pour créer un spectacle riche et épanouissant.

Pour la grande majorité des fans, à la fois familiers avec le jeu et nouveaux dans l’histoire, Le dernier d’entre nous est encore de vraiment se tromper de pied. Fournissant une étude de la façon dont l’humanité fait face à la suite d’une apocalypse, le rythme de la série est celui d’un roman qui se déroule plutôt que d’un blockbuster d’action rapide. Pourtant, comme beaucoup d’autres émissions considérées comme les plus grandes de tous les temps, Le dernier d’entre nous est une histoire humaine avant tout.

Nouveaux épisodes de Le dernier d’entre nous diffusée sur HBO tous les dimanches.